martedì 20 gennaio 2026
Roma, con Hermoso ko la priorità è Dragusin. Poi l’ala: tutti i nomi

Giallorossi sempre attivi sul mercato, stavolta per rinforzare il reparto difensivo
Jacopo Aliprandi e Giorgio Marota
ROMA - Gasperini è stato profeta in patria, nella città che conosce come le sue tasche. "Sono un po’ preoccupato", aveva detto, riferendosi alle condizioni di Hermoso, uscito dal campo dolorante al 23’ del primo tempo di Torino-Roma. Lo spagnolo convive da tempo con la pubalgia e ieri gli esami strumentali hanno confermato che l’infortunio di domenica può collegarsi strettamente a questo annoso problema: il difensore ha infatti riportato una lesione di secondo grado all’ileopsoas, il principale flessore dell’anca che collega la colonna lombare al femore. Una sua infiammazione o contrattura può infatti indicare la presenza di pubalgia. Nella migliore delle ipotesi, Hermoso resterà fuori un mese. Anche se non può essere scongiurato uno stop più lungo, di sei o sette settimane. 

Obiettivo Dragusin

Così la preoccupazione di Gasp è diventato allarme, richiesta di aiuto. Sull’aereo che ha riportato la delegazione a giallorossa a casa, domenica sera, il tecnico avrebbe chiesto a Massara di dare priorità all’acquisto di un centrale. Dragusin è in pole. L’affare, dopotutto, era stato in qualche modo già impostato, incontrando l’alto gradimento del calciatore (che tornerebbe di corsa in A dopo le esperienze con Juve e Genoa) ma scontrandosi con la resistenza del Tottenham, che valuta il romeno 20 milioni di euro nonostante sia appena rientrato da un brutto infortunio al crociato e vorrebbe cederlo solo a titolo definitivo. Certo, le tempistiche non aiutano perché dopo aver aspettato a lungo una svolta di mercato, il calciatore ora vorrebbe godersi la serenità del proprio matrimonio con la compagna Ioana, che proprio oggi verrà celebrato a Bucarest con un rito civile. 

C'è un tesoretto

Dopo aver speso 25 milioni per Vaz e averne impegnati altri 27, a giugno, per riscattare Malen, la direzione sportiva dovrebbe poter contare su un ulteriore tesoretto da 15 milioni per completare l’operazione rafforzamento, preferendo prestiti con riscatto ad acquisti definitivi. Guarda caso, quella è la cifra che la Fiorentina chiede per Fortini, il profilo individuato per la fascia sinistra, e che potrebbe liberare Sauer del Feyenoord, come ha ammesso ieri il padre e agente dell’attaccante slovacco, Július Sauer, al portale Tvnoviny.sk. «Dovrebbe arrivare un’offerta importante, sui 15 milioni. La Roma? Non so a che punto sia la cosa. Stanno iniziando ad arrivare diverse informazioni, ma al momento non c’è nulla di così caldo». Come dicevamo, però, un difensore adesso servirebbe forse anche più di un’ala, nonostante Gasp abbia anche bisogno di un altro attaccante per completare il reparto e portarsi avanti con la rivoluzione che in estate potrebbe arrivare a smantellare l’intero assetto offensivo a eccezione di Soulé e Malen.  

Mathys Tel e Lang

Oltre a Sauer, nel mirino c’è da tempo pure Mathys Tel, anche lui, come Dragusin, in forza al Tottenham. Il francese giusto ieri è stato escluso dalla lista Champions per far spazio al nuovo acquisto Solanke. È in uscita. Come del resto lo è Bailey, che ha tanti estimatori in Turchia. Massara resta alla finestra anche per Lang, che il Napoli valuta 27 milioni. Anche qui, servirebbe una formula creativa o comunque la promessa di un “pagherò” (il famoso diritto di riscatto). Tra le possibilità last minute resistono Dominguez del Bologna, Schjelderup del Benfica, Godts dell’Ajax e Tzolis del Bruges, che ha lo stesso agente di Malen. 

