Roma, con Hermoso ko la priorità è Dragusin. Poi l’ala: tutti i nomi

C'è un tesoretto

Dopo aver speso 25 milioni per Vaz e averne impegnati altri 27, a giugno, per riscattare Malen, la direzione sportiva dovrebbe poter contare su un ulteriore tesoretto da 15 milioni per completare l’operazione rafforzamento, preferendo prestiti con riscatto ad acquisti definitivi. Guarda caso, quella è la cifra che la Fiorentina chiede per Fortini, il profilo individuato per la fascia sinistra, e che potrebbe liberare Sauer del Feyenoord, come ha ammesso ieri il padre e agente dell’attaccante slovacco, Július Sauer, al portale Tvnoviny.sk. «Dovrebbe arrivare un’offerta importante, sui 15 milioni. La Roma? Non so a che punto sia la cosa. Stanno iniziando ad arrivare diverse informazioni, ma al momento non c’è nulla di così caldo». Come dicevamo, però, un difensore adesso servirebbe forse anche più di un’ala, nonostante Gasp abbia anche bisogno di un altro attaccante per completare il reparto e portarsi avanti con la rivoluzione che in estate potrebbe arrivare a smantellare l’intero assetto offensivo a eccezione di Soulé e Malen.