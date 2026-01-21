Calciomercato Roma diretta: segui tutte le trattative e gli aggiornamenti da Dragusin a Fortini, oggi LIVE

Il mercato della Roma entra nel vivo: dopo Malen, il club giallorosso punta a Fortini della Fiorentina e Dragusin del Tottenham : segui la diretta della giornata su CorrieredelloSport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

11:02

Interruzione del prestito di Leon Bailey: è ufficiale

Il comunicato sull'interruzione del prestito: "L’AS Roma comunica l’interruzione del prestito di Leon Bailey. Il calciatore, arrivato in giallorosso nell’estate 2025, tornerà all’Aston Villa di comune accordo con il club inglese. Bailey con la maglia giallorossa ha collezionato 11 presenze. Il Club ringrazia Leon e gli augura il meglio per il futuro".

10:54

Roma, Bailey torna in Inghilterra

L'attaccante giamaicano non ha convinto e i giallorossi hanno trovato l'accordo con l'Aston Villa per concludere il prestito in anticipo

10:30

15 milioni per Fortini

La direzione sportiva dovrebbe poter contare su un ulteriore tesoretto da 15 milioni per completare l’operazione rafforzamento, preferendo prestiti con riscatto ad acquisti definitivi. Guarda caso, quella è la cifra che la Fiorentina chiede per Fortini, il profilo individuato per la fascia sinistra.

10:12

Roma, con Hermoso ko la priorità è Dragusin. Poi l’ala: tutti i nomi

Giallorossi sempre attivi sul mercato, stavolta per rinforzare il reparto difensivo

9:58

Dal Portogallo: "Parma o Roma, Schjelderup vuole l'Italia"

Secondo "A Bola", il calciatore norvegese vuole più spazio. Il Benfica però, prima di cederlo, cerca un sostituto

9:44

Roma, ultima chiamata per Ferguson: così Gasperini lo sta motivando

Dovrà andare oltre il dolore al nervo sciatico e giocare domani contro lo Stoccarda: resta in uscita solo se arriverà un'altra punta

09:30

Dragusin si sposa a Bucarest con la sua Ioana: adesso aspetta la Roma

Il difensore è convolato a nozze con la compagna di sempre

