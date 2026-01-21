Roma, ultima chiamata per Ferguson: così Gasperini lo sta motivando
ROMA - Il ragazzo che hanno cercato, ammirato, aspettato e contestato si ritrova in una condizione pericolosa, eppure a suo modo invidiabile: è quella di chi non ha più nulla da perdere. Ferguson deve infatti dimostrare di poter meritare il ruolo di centravanti della Roma in una serata nella quale non avrà concorrenza. Sarà una delle ultime, visto che Malen non può essere schierato in Europa League fino alla fase a eliminazione diretta. Lo Stoccarda, poi il Panathinaikos ma solo se domani contro i tedeschi Evan dovesse dare delle risposte. Dopodiché arriveranno giorni di sacrifici e montagne da scalare. «Deve capire che per lui la Roma è una grandissima opportunità», ha detto Gian Piero Gasperini domenica sera, dopo essersi goduto il meraviglioso impatto del nuovo bomber olandese. Il tempo della comprensione, per il tecnico, è finito da un pezzo. Con Dovbyk infortunato fino a marzo, El Shaarawy in infermeria, Baldanzi in uscita e Bailey già partito, nel ruolo di prima punta potrà schierare soltanto Evan. Oppure affidarsi a Dybala, che però è appena rinato da fantasista. Nel caso in cui Paulo dovesse di nuovo avanzare nel cuore dell’area, lascerebbe sguarnita la trequarti: è un’opzione, certo, ma la logica e gli allenamenti stanno dicendo che Ferguson potrà davvero avere un’altra opportunità.
Ferguson, la motivazione
Nell’affermazione pubblica del tecnico c’era anche un sottotesto: per cogliere una chance, infatti, l’irlandese deve farsi trovare pronto anche fisicamente e sopportare il dolore che lo accompagna da dieci giorni. Contro il Sassuolo, il 10 gennaio, ha subito un colpo da Idzes nella zona lombare e il nervo sciatico gli fa ancora male. Le ultime due partite contro il Torino (Coppa Italia e campionato) le ha viste da casa: nel match infrasettimanale il suo posto lo ha preso Bailey, il sesto calciatore provato nel ruolo di centravanti da un Gasperini che in attesa di un acquisto non sapeva davvero più che pesci pigliare, nel secondo caso è stato schierato Malen, al quale è bastata un’ora di gioco per diventare un titolare inamovibile. Percependo l’aria da ultima chiamata, Ferguson lunedì è tornato ad allenarsi in gruppo. Non è ancora al top, ma adesso non può far altro che provarci. Gasp questo si aspetta da lui. L’alternativa è cominciare a fare le valigie, perché con il mercato ancora aperto Massara potrà sempre dare la caccia a un altro centravanti.
Ferguson e il futuro a Roma
Evan a Roma è solo di passaggio, e questo lo sa bene. Se la partenza non sarà adesso, si concretizzerà a giugno visto che il club ha già deciso di non esercitare l’opzione di riscatto dal Brighton per 35 milioni di euro. Dopo il Napoli, nei giorni scorsi è stato il Fulham a chiedere informazioni. Il ds della Roma, però, preferirebbe non privarsi di Ferguson senza la certezza di un suo sostituto; come detto, su Dovbyk non si può contare. Come alternativa, con tante partite da giocare, il ventunenne potrà essere utile. E finché Robinio Vaz non si sarà preso la scena, quel ragazzo che prima dell’infortunio al crociato veniva valutato 100 milioni avrà ancora un ruolo di prim’ordine. Di sicuro, i 5 gol segnati tra campionato ed Europa League non possono soddisfare né lui né tantomeno il suo tecnico. «Tra lui e Dybala scelgo Dybala tutta la vita», disse Gasp dopo il ko con la Juve. Tornando improvvisamente in emergenza, stavolta dovrà probabilmente schierarli entrambi.
ROMA - Il ragazzo che hanno cercato, ammirato, aspettato e contestato si ritrova in una condizione pericolosa, eppure a suo modo invidiabile: è quella di chi non ha più nulla da perdere. Ferguson deve infatti dimostrare di poter meritare il ruolo di centravanti della Roma in una serata nella quale non avrà concorrenza. Sarà una delle ultime, visto che Malen non può essere schierato in Europa League fino alla fase a eliminazione diretta. Lo Stoccarda, poi il Panathinaikos ma solo se domani contro i tedeschi Evan dovesse dare delle risposte. Dopodiché arriveranno giorni di sacrifici e montagne da scalare. «Deve capire che per lui la Roma è una grandissima opportunità», ha detto Gian Piero Gasperini domenica sera, dopo essersi goduto il meraviglioso impatto del nuovo bomber olandese. Il tempo della comprensione, per il tecnico, è finito da un pezzo. Con Dovbyk infortunato fino a marzo, El Shaarawy in infermeria, Baldanzi in uscita e Bailey già partito, nel ruolo di prima punta potrà schierare soltanto Evan. Oppure affidarsi a Dybala, che però è appena rinato da fantasista. Nel caso in cui Paulo dovesse di nuovo avanzare nel cuore dell’area, lascerebbe sguarnita la trequarti: è un’opzione, certo, ma la logica e gli allenamenti stanno dicendo che Ferguson potrà davvero avere un’altra opportunità.
Ferguson, la motivazione
Nell’affermazione pubblica del tecnico c’era anche un sottotesto: per cogliere una chance, infatti, l’irlandese deve farsi trovare pronto anche fisicamente e sopportare il dolore che lo accompagna da dieci giorni. Contro il Sassuolo, il 10 gennaio, ha subito un colpo da Idzes nella zona lombare e il nervo sciatico gli fa ancora male. Le ultime due partite contro il Torino (Coppa Italia e campionato) le ha viste da casa: nel match infrasettimanale il suo posto lo ha preso Bailey, il sesto calciatore provato nel ruolo di centravanti da un Gasperini che in attesa di un acquisto non sapeva davvero più che pesci pigliare, nel secondo caso è stato schierato Malen, al quale è bastata un’ora di gioco per diventare un titolare inamovibile. Percependo l’aria da ultima chiamata, Ferguson lunedì è tornato ad allenarsi in gruppo. Non è ancora al top, ma adesso non può far altro che provarci. Gasp questo si aspetta da lui. L’alternativa è cominciare a fare le valigie, perché con il mercato ancora aperto Massara potrà sempre dare la caccia a un altro centravanti.