Roma, ultima chiamata per Ferguson: così Gasperini lo sta motivando

ROMA - Il ragazzo che hanno cercato, ammirato, aspettato e contestato si ritrova in una condizione pericolosa, eppure a suo modo invidiabile: è quella di chi non ha più nulla da perdere. Ferguson deve infatti dimostrare di poter meritare il ruolo di centravanti della Roma in una serata nella quale non avrà concorrenza. Sarà una delle ultime, visto che Malen non può essere schierato in Europa League fino alla fase a eliminazione diretta. Lo Stoccarda, poi il Panathinaikos ma solo se domani contro i tedeschi Evan dovesse dare delle risposte. Dopodiché arriveranno giorni di sacrifici e montagne da scalare. «Deve capire che per lui la Roma è una grandissima opportunità», ha detto Gian Piero Gasperini domenica sera, dopo essersi goduto il meraviglioso impatto del nuovo bomber olandese. Il tempo della comprensione, per il tecnico, è finito da un pezzo. Con Dovbyk infortunato fino a marzo, El Shaarawy in infermeria, Baldanzi in uscita e Bailey già partito, nel ruolo di prima punta potrà schierare soltanto Evan. Oppure affidarsi a Dybala, che però è appena rinato da fantasista. Nel caso in cui Paulo dovesse di nuovo avanzare nel cuore dell’area, lascerebbe sguarnita la trequarti: è un’opzione, certo, ma la logica e gli allenamenti stanno dicendo che Ferguson potrà davvero avere un’altra opportunità.