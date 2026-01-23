Venturino sbarca a Roma: ora visite mediche e firma

Lorenzo Venturino è sbarcato nella capitale. Il classe 2006 è arrivato a Roma per sottoporsi alle visite mediche, prima di iniziare la sua avventura a Trigoria. Si metterà a disposizione di Gasperini e prenderà il posto di Baldanzi, ceduto al Genoa. Il centrocampista è stato acquistato con la formula del prestiro, con diritto di riscatto. "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura - ha detto - non ho ancora parlato con Gasperini. Sono entusiasta".