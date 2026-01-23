Corriere dello Sport.it
Venturino sbarca a Roma: ora visite mediche e firma

Il classe 2006 è arrivato nella capitale ed è pronto a mettersi a disposizione di Gasperini
1 min

Lorenzo Venturino è sbarcato nella capitale. Il classe 2006 è arrivato a Roma per sottoporsi alle visite mediche, prima di iniziare la sua avventura a Trigoria. Si metterà a disposizione di Gasperini e prenderà il posto di Baldanzi, ceduto al Genoa. Il centrocampista è stato acquistato con la formula del prestiro, con diritto di riscatto. "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura - ha detto - non ho ancora parlato con Gasperini. Sono entusiasta".

Venturino, i numeri con il Genoa

In questa stagione Lorenzo Venturino ha collezionato cinque presenze con la maglia del Genoa: tre in Coppa Italia e due in campionato. Nella scorsa stagione ha messo a referto sei presenze con due gol all'attivo (nell'ultima giornata, sul campo del Bologna). 

