La Roma non si ferma sul mercato: Carrasco e non solo, la lista di Massara

La trequarti sinistra è la casella cerchiata in rosso sul taccuino di Massara. La priorità assoluta del mercato in entrata della Roma passa da lì, da quel ruolo rimasto scoperto dopo l’addio di Bailey e Baldanzi. Serve un titolare vero, uno che accenda il gioco e interpreti la posizione come la immagina Gasperini. Non basta adattare, non basta tamponare. Lorenzo Pellegrini può starci, sì, ma con caratteristiche diverse rispetto all’attaccante che il tecnico vuole per dare profondità e imprevedibilità alla manovra. Dybala può giocare ovunque, è vero, ma sulla sinistra si esprime al meglio. E allora, dopo aver sfoltito il reparto offensivo, il diesse giallorosso si muove, valuta, studia. Sotto la lente d’ingrandimento in questo momento c’è Yannick Carrasco. Trentadue anni, oggi all’Al Shabab, ma con una voglia chiara di tornare nel calcio che conta. La Roma lo sta considerando seriamente, anche perché il belga sarebbe ben felice di rimettersi in gioco sul palcoscenico europeo a pochi mesi dai Mondiali che sogna di disputare con il Belgio di Rudi Garcia. Un dettaglio tutt’altro che secondario. Anzi, un motore potente. Carrasco ha già mosso i primi passi: è stato lui stesso a chiedere informazioni sulla Roma a Hermoso, suo ex compagno all’Atletico Madrid. Segnale forte, chiarissimo. Per il belga, Trigoria rappresenterebbe la soluzione ideale per rilanciarsi e tornare centrale anche in ottica nazionale. La formula preferita dalla Roma è quella del prestito con diritto di riscatto, l’Al Shabab invece vorrebbe un titolo definitivo. Sul fronte ingaggio invece non sembrano esserci ostacoli insormontabili. Carrasco è disposto a tagliarsi drasticamente lo stipendio da 13 milioni percepito in Arabia pur di rientrare nei parametri della Roma. Una scelta di carriera, prima ancora che economica.