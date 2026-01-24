Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
Kumbulla via dal Maiorca: lo cercano in Italia e in Spagna, la situazione con la Roma

Il difensore albanese potrebbe cambiare squadra tornando in Serie A o trovando un'altra sistemazione nella Liga: tutti i dettagli
1 min
TagskumbullaRomaCalciomercato

Marash Kumbulla torna sul mercato. Dopo una stagione da protagonista con l'Espanyol (35 presenze e 3 gol), la Roma lo ha girato in prestito con diritto di riscatto al Maiorca dove non è riuscito a confermarsi, complice anche un infortunio muscolare all'inizio della stagione, che lo ha rallentato: fin qui sono 7 presenze in Liga e 2 in Coppa del Re.

Kumbulla piace all'Udinese ma potrebbe restare in Spagna

Kumbulla farà rientro alla base per cercare più spazio altrove: piace all'Udinese, ma potrebbe restare in Spagna dove non mancano i club a lui interessati. La Roma monitora la situazione e cerca una nuova sistemazione per il venticinquenne difensore albanese, arrivato a titolo definitivo dal Verona, dopo una stagione in prestito, nell'estate del 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

Tutto sul calciomercatoKumbulla è rinato in Spagna

