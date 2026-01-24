Kumbulla via dal Maiorca: lo cercano in Italia e in Spagna, la situazione con la Roma

Marash Kumbulla torna sul mercato. Dopo una stagione da protagonista con l'Espanyol (35 presenze e 3 gol), la Roma lo ha girato in prestito con diritto di riscatto al Maiorca dove non è riuscito a confermarsi, complice anche un infortunio muscolare all'inizio della stagione, che lo ha rallentato: fin qui sono 7 presenze in Liga e 2 in Coppa del Re.