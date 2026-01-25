Corriere dello Sport.it
domenica 25 gennaio 2026
Roma, nuovi acquisti in vista: avanti su Sauer e Tel. E per la fascia spunta un nome nuovo

Massara impegnato per regalare gli ultimi rinforzi invernali a mister Gasperini
Lorenzo Scalia
3 min
TagsRomaMercatomassara

ROMA - Tu chiamale se vuoi... occasioni. In cima alla lista dei desideri della Roma resistono due profili giovani e di grande prospettiva: Mathys Tel e Leo Sauer, entrambi classe 2005. Il binario è doppio e viaggia tra l'Inghilterra e l'Olanda. Bisognerà aspettare per fare felice Gasperini, che vuole assolutamente un'ala sinistra per completare la rosa. Dal quartier generale del Tottenham, però, dove Tel continua a stare fuori dalla lista per la Champions League, l’allenatore Frank fa muro: "Mi fido di lui. Non abbiamo bisogno di vendere nessuno". Parole di circostanza? Forse. Anche perché l'allenatore è in bilico.  

Il piano di Massara

Tel è stato pagato tanto dal Tottenham: 35 milioni sono finiti nelle casse del Bayern Monaco e la resa del giocatore è stata minima. Massara sta lavorando all'operazione da tempo, anche perché il ragazzo non è felice in Inghilterra e vuole cambiare aria. Nel frattempo il diesse non molla la pista Sauer. Il costo del cartellino dello slovacco è inferiore (circa 15 milioni), ma il Feyenoord è una gioielleria da sempre. Anche in questo caso si sta studiando la formula giusta per arrivare a dama. E Carrasco? Il belga dell'Al-Shabab è un piano alternativo, forse proprio perché appare più semplice. Lui spinge per tornare in Europa e verrebbe di corsa a Roma, tagliandosi l'ingaggio folle che percepisce in Arabia (13 milioni). L'esterno ha preso informazioni da Hermoso, suo ex compagno ai tempi dell'Atletico Madrid. Parallelamente all’attacco, Gasperini insiste per un rinforzo specifico sulla fascia sinistra. Con Tsimikas vicino all’addio, gli occhi sono puntati su Methalie, terzino mancino classe 2006 del Tolosa: i giallorossi sarebbero disposti a offrire 15 milioni di euro, secondo i francesi però ne servirebbero altri 10, dunque 25 complessivi. Nota a margine: si sta per chiudere un'importante partnership tra la Roma e l'Arabia Saudita. C'è aria di nuovi sponsor, che arricchiranno le casse societarie con soldi preziosi. Certamente utili anche per dare la decisiva accelerata al mercato in entrata.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

