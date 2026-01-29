La Roma corteggia Carrasco: la strategia di Massara per il prestito in quatto giorni

"Tutto sommato, prima si chiude e meglio è". La riflessione amara di Gasperini sul mercato - che da opportunità, quando s’inceppa, rischia di trasformarsi in tormento - fotografa bene il clima che si respira attorno alla Roma in questi ultimi giorni della sessione invernale. Il tecnico avrebbe voluto cinque innesti per il salto di qualità immediato: due attaccanti centrali, un’ala sinistra, un esterno e un difensore. Davanti sono arrivati Malen e Vaz, ma al loro posto sono usciti Bailey e Baldanzi. L’intenzione era prenderne due, due pronti, per salutare Dovbyk e Ferguson. Nella batteria della trequarti, dove ci sono tre calciatori a scadenza (Pellegrini, Dybala ed El Shaarawy), al momento è approdato il giovane Venturino, ma nessuno con il pedigree richiesto dall’allenatore, convinto della necessità di inserire nella rosa più calciatori “alla Malen”, dunque senza particolari necessità di ambientamento. E gli altri ruoli? Dopo aver sondato varie piste, da Dragusin a Disasi per il pacchetto arretrato, a Fortini, Wolfe e Methalie per la fascia sinistra, constatando da una parte la crescita di Ghilardi e Ziolkowski e dall’altra la situazione legata a Tsimikas, che resterà fino a fine stagione, i dirigenti giallorossi si sono convinti a evitare spese superflue. O meglio, a rimandarle in estate. Soprattutto per quanto riguarda la fascia, che nei prossimi mesi dovrebbe diventare orfana di Celik, prossimo all’addio a zero. Dopotutto, dietro qualsiasi porta di questo mercato c’è qualcuno pronto a chiedere tra i 15 e i 20 milioni, una cifra che al momento è ritenuta proibitiva dalle parti di Trigoria.