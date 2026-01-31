La Roma appesa all’ala: valutazioni per Nkunku, Tel ancora in corsa

ROMA - Non è ancora stata scritta l’ultima parola sul mercato della Roma, anche se quel «vediamo se potremo cogliere delle occasioni», pronunciato da Massara , almeno all’apparenza sa un po’ di fine delle trasmissioni. Da una parte c’è un allenatore che freme in attesa di un rinforzo possibilmente di spessore per l’attacco - Gasp chiede una seconda punta di piede destro dal lontano 1° luglio - dall’altra un direttore sportivo che lavora h24 (con particolare attenzione sui profili giovani) per delle possibili occasioni da “svuotatutto”, che siano al tempo stesso delle vantaggiose situazioni economiche e pure tecniche. Beh, non è facile con un budget praticamente andato esaurito dopo le operazioni Vaz (25 milioni) e Malen (2+25 a giugno) , e alla fine della sessione invernale mancano solo due giorni. Così a Trigoria restano appesi all’ala, anzi a un filo. Il recupero record di Hermoso e la decisione di confermare Tsimikas, nel frattempo, hanno messo in secondo piano la ricerca di un difensore e di un esterno, due idee che la dirigenza ha comunque avuto in testa per tutto il mese.

Le mosse in attacco

Una volta messo da parte Carrasco, per Massara «un’ipotesi tramontata» dal momento in cui l’Al-Shabab ha fatto sapere al calciatore di non voler rescindere il suo accordo per liberarlo a zero, constatato inoltre che i 15 milioni inizialmente previsti per l’assalto a Sauer ora sono lievitati a 30 almeno (a 20 si può ancora sperare di trovare un’intesa) e che Schjelderup nel frattempo è diventato un titolare fisso del Benfica di Mourinho, alla Roma non resta che sperare nella pista Sulemana. Anche la strada che conduce al ghanese dell’Atalanta, però, appare abbastanza tortuosa: Lookman sta infatti andando al Fenerbahçe e l’Atalanta aveva fatto sapere alla Roma, e pure al Napoli, che con l’uscita di Ademola difficilmente avrebbe fatto partire pure il ghanese, tra l’altro pagato 17 milioni soltanto pochi mesi fa. La Roma resta dunque alla finestra, con la solita esigenza già manifestata pure in altre trattative: rimandare, se possibile, gli investimenti più importanti all’estate. La Dea per Sulemana avrebbe almeno voluto inserire l’obbigo, legato a qualche condizione come il numero di presenze o la qualificazione in Europa, tutto però rischia di saltare proprio alla luce della partenza di Lookman.

Gli altri obiettivi

La Roma, comunque, non ha mai mollato Mathys Tel, ancora in rotta di collisione con il Tottenham e con il suo allenatore Frank. Nei giorni scorsi il francese sembrava essere stato tolto dal mercato, gli Spurs però hanno riallacciato i fili con alcune pretendenti “storiche”, Roma inclusa. Ieri è spuntato anche il nome di Nkunku, in uscita dal Milan visto il forcing praticamente in dirittura del club rossonero su Mateta. Quello dell’ex Chelsea è un profilo che la direzione sportiva avrebbe valutato ma messo momentaneamente in stand-by, anche perché a Milanello non sembrano intenzionati a prendere in considerazione ipotesi di prestiti che non prevedano il riscatto obbligatorio.