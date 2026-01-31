Celik e la Roma, le strade si dividono: niente rinnovo, i motivi

ROMA - Protagonista della Roma di Gasperini in questa stagione, il futuro di Zeki Celik però sarà lontano dalla Capitale, salvo clamorosi colpi di scena. Il rinnovo di contratto non s’ha da fare, non tanto per volontà della Roma, quanto per le richieste eccessive dell’esterno turco. Celik in questo momento guadagna 2,5 milioni di euro netti a stagione, cinque milioni lordi grazie al Decreto Crescita. Per rinnovare il contratto ha chiesto al club giallorosso una cifra tra i 3,5 e i 4 milioni di euro netti a stagione.

I motivi dello stop

Un ingaggio da top player che la Roma non è disposta a riconoscere al terzino turco, anche per una questione di equilibri interni allo spogliatoio. Consegnare 4 milioni netti a Celik significherebbe poi dover inevitabilmente aspettarsi richieste di ritocco degli ingaggi da parte di quei giocatori più importanti della rosa e che attualmente guadagnano meno. L’ingaggio di Koné, ad esempio, è di 2,8 milioni netti: Celik non potrebbe guadagnare quasi il doppio. Celik avrà la possibilità di firmare per un’altra squadra se non dovesse decidere di abbassare le pretese e restare a cifre più in linea con il monte stipendi romanista.