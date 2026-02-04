Retroscena Mlacic, non solo l'Inter: lo voleva anche la Roma

Nei giorni scorsi l'Udinese ha definito l'affare Branimir Mlacic con l'Hajduk Spalato. Il difensore croato era ad un passo dall'Inter, ma come raccontato ha scelto la società friulana per avere maggiore continuità. Per lui, infatti, era fondamentale avere maggiore spazio per proseguire il percorso di crescita. Anche la Roma si era interessata al ragazzo. Da quanto trapela, il difensore piace molto al ds Ricky Massara, ma l'interesse dei giallorossi non si è mai trasformato in una proposta concreta. La società di Trigoria, infatti, non aveva intenzione di spendere i circa 5 milioni di euro versati dal club friulano.