mercoledì 4 febbraio 2026
Retroscena Mlacic, non solo l'Inter: lo voleva anche la Roma

Il neo difensore dell'Udinese piaceva anche ai giallorossi: il retroscena e l'interesse di Massara
Eleonora Trotta
2 min
Nei giorni scorsi l'Udinese ha definito l'affare Branimir Mlacic con l'Hajduk Spalato. Il difensore croato era ad un passo dall'Inter, ma come raccontato ha scelto la società friulana per avere maggiore continuità. Per lui, infatti, era fondamentale avere maggiore spazio per proseguire il percorso di crescita. Anche la Roma si era interessata al ragazzo. Da quanto trapela, il difensore piace molto al ds Ricky Massara, ma l'interesse dei giallorossi non si è mai trasformato in una proposta concreta. La società di Trigoria, infatti, non aveva intenzione di spendere i circa 5 milioni di euro versati dal club friulano.

Le parole del ds Nani su Branimir Mlacic

"Abbiamo preso un centrale forte come Mlacic per anticipare un intervento sul mercato estivo - ha dichiarato il direttore tecnico Gianluca Nani ai canali ufficiali del club -. Noi vogliamo sempre di lavorare con programmazione. Siamo intervenuti inserendo due talenti come Mlacic ed Arizala".

 

 

Udinese, Davis ko per infortunio

