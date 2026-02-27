Roma, Soulé fuori per il big match con la Juve: oggi test per Dybala

ROMA - A Trigoria il tempo scorre lento, carico di tensione e speranza. Domenica sera all’Olimpico arriva la Juventus, e per la Roma è una partita che pesa, che accende emozioni e ricordi. Soprattutto quelli di Paulo Dybala , l’ex che vuole esserci a tutti i costi. Ieri l’argentino ha intensificato il lavoro personalizzato in campo, un segnale importante dopo giorni di prudenza. Il ginocchio sinistro, ancora infiammato, fa meno male. Le sensazioni migliorano e la voglia cresce. La Joya sente la partita , la sente dentro. Contro il suo passato, contro una squadra che ha segnato una parte della sua carriera, vuole dare il proprio contributo. Anche solo uno spezzone, anche partendo dalla panchina. Ma esserci, questo sì. Oggi sarà il giorno della verità. Il provino decisivo per rientrare in gruppo e strappare un posto nella lista dei convocati. Solo allora Gasp potrà sciogliere le riserve. Fino a quel momento, resta l’attesa.

Le condizioni di Soulé

Se Dybala prova a stringere i denti, da Trigoria arrivano invece segnali meno incoraggianti su Matías Soulé. L’argentino ha continuato anche ieri il lavoro individuale per il solito problema di pubalgia. La situazione resta delicata e le prossime ore saranno decisive, ma l’ottimismo non è alto. Diverso, almeno in parte, il discorso per Hermoso. Il difensore ha qualche chance in più di recuperare e di essere a disposizione contro i bianconeri, una possibile soluzione in più per un reparto che dovrà affrontare una sfida ad alta intensità. Intanto tra oggi e domani Gasperini studierà la formazione: il ballottaggio è tra Venturino e Zaragoza per un posto con Pellegrini, anche se non è escluso l’utilizzo di Cristante sulla trequarti viste le risorse a disposizione in mezzo al campo.