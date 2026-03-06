"Il Barcellona si informa per N'Dicka", l'indiscrezione della stampa spagnola

Barcellona interessato ad Evan N'Dicka . È quanto emerge da un'indiscrezione di mercato rilanciata dal quotidiano spagnolo Sport, che ha fatto il punto sulla strategia del club blaugrana in vista della prossima sessione estiva. Molto dipenderà dai paletti che imporrà il fair play finanziario, ma il profilo del difensore della Roma piace molto alla società catalana.

"Il Barcellona si informa per N'Dicka", l'indiscrezione dalla Spagna

Secondo quanto riportato da Sport, il Barcellona ha chiesto informazioni sulla situazione contrattuale di Evan N'Dicka, centrale difensivo che corrisponde all'identikit disegnato da Flick e ricercato dall'area tecnica blaugrana. Alto, di piede mancino, bravo nella gestione del pallone e dotato di grande personalità, tutto ciò che il Barça vorrebbe portare a casa nel mercato estivo. Per il momento, però, si tratta di un semplice sondaggio da parte dei catalani, con la Roma - scrive Sport - che ha smentito contatti diretti con il Barcellona. L'intenzione dei giallorossi, del resto, sarebbe quella di trattenere il giocatore, blindando anche nella prossima sessione uno dei pilastri dell'undici di Gasperini.