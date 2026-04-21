La Roma spinge per Alajbegovic: il papà del talento e Pjanic insieme nella Capitale

Metti una giornata a Roma per Miralem Pjanic e Semin Alajbegović . Viaggio tra le meraviglie della Capitale, un pranzo con le specialità romane e… un mercato che adesso chiaramente si accende. Perché il padre del talento bosniaco Kerim Alajbegović si trova a Roma insieme al suo “consigliere” Pjanic e allora le voci che vedono il ragazzo nel mirino di Massara si fanno sempre più accese.

Alajbegovic verso la Roma: il segnale è chiaro

La fotografia è chiara: non è solo una visita di piacere. È un segnale. Forte, rumoroso, inequivocabile. Le strade della Capitale diventano il palcoscenico di una trattativa che può infiammarsi da un momento all’altro. E la presenza di Pjanic, uomo di calcio e figura di riferimento, aggiunge peso specifico a una situazione che si muove tra diplomazia e strategia.

La Roma osserva, studia, accelera. Il club giallorosso ha messo gli occhi su uno dei profili più intriganti della nuova generazione europea, un talento che ha già lasciato il segno. La Roma è sul talento bosniaco che ha battuto l’Italia nei playoff del Mondiale, anche il Napoli e il Milan sono sul giocatore e la corsa si fa sempre più scatenata. E la presenza del padre-agente in Italia chiaramente movimenta ancor di più la corsa per arrivare al diciottenne.

Bagarre vera, non c'è solo la Roma sul giocatore

E allora è bagarre vera. Tre piazze, tre progetti, tre visioni diverse ma un unico obiettivo: anticipare la concorrenza e mettere le mani su un talento che profuma di grande calcio. Il tempo stringe, le mosse si moltiplicano, i contatti si intensificano. Tutto è in ballo, e la Roma spinge sull’acceleratore - come raccontato sul Corriere dello Sport lo scorso 2 aprile - per cercare di assicurarsi uno dei maggiori prospetti del panorama internazionale. Il resto è attesa, tensione, strategia. Ma una cosa è certa: Roma non è stata solo una tappa turistica. È stata, forse, il centro di gravità di un affare pronto a esplodere. E quando il mercato chiama, nessuno resta fermo a guardare.