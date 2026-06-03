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Roma, Sangaré ceduto in Spagna: l'Elche ha esercitato il diritto di riscatto

I giallorossi mantengono il 20% sulla futura plusvalenza e un diritto di prelazione: i dettagli e le cifre dell'affare
2 min
TagsRomaElcheCalciomercato

Buba Sangaré proseguirà la propria carriera in Spagna. L’Elche ha infatti deciso di esercitare il diritto di riscatto previsto nell’accordo con la Roma, acquistando a titolo definitivo il giovane difensore.

L'Elche riscatta Sangaré dalla Roma: le cifre

L’operazione porterà nelle casse del club giallorosso circa 4,5 milioni di euro. La Roma, inoltre, ha voluto mantenere un controllo sul futuro del giocatore, inserendo nell’intesa una percentuale del 20% sulla futura plusvalenza derivante da un’eventuale cessione del calciatore e un diritto di prelazione.

 

I numeri di Sangaré

Dopo l’esperienza in prestito con la formazione spagnola, Sangaré continuerà dunque il proprio percorso all’Elche, che ha scelto di puntare su di lui anche per le prossime stagioni. Il terzino iberico ha collezionato dodici presenze nella Liga negli ultimi sei mesi, mentre con la Roma ha giocato ventotto partite, condite da due gol e un assist, ma in Primavera.

 

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