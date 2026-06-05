D'Amico c'è, atteso oggi l'annuncio della Roma
ROMA - La Roma vede sempre più vicino l’arrivo di Tony D’Amico. Il direttore sportivo attende l’ultimo via libera dall’Atalanta per chiudere la sua esperienza a Bergamo e iniziare una nuova avventura in giallorosso, con la fumata bianca che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Un’operazione fortemente voluta da Gasperini, che con D’Amico ha condiviso anni di successi all’Atalanta tra qualificazioni in Champions, valorizzazione dei talenti e la storica conquista dell’Europa League.
Roma ambiziosa
Proprio il rapporto di fiducia tra i due rappresenta uno dei pilastri del nuovo progetto romanista: idee comuni, programmazione e una visione condivisa per costruire una Roma più ambiziosa e competitiva. L’attesa sta per finire, D’Amico è pronto a diventare il diesse della Roma.