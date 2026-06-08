Roma, idea Ruggeri. E piace anche Obrador

ROMA - Il cantiere romanista è aperto su più fronti e la missione è chiara: costruire una rosa profonda, competitiva e pronta a reggere il peso di una stagione che si annuncia lunga e piena di appuntamenti decisivi. Gasp aspetta rinforzi funzionali al suo calcio, anche sulla fascia sinistra dove l’adattato Wesley ha fatto il massimo. Uno dei nomi da seguire con particolare interesse è quello di Matteo Ruggeri. Il laterale dell’Atletico Madrid rappresenta un identikit che sembra cucito su misura per le esigenze del nuovo allenatore. Il tecnico lo conosce perfettamente, lo ha fatto crescere e lo ha valorizzato ai tempi dell’Atalanta, e sa quali garanzie possa offrire in termini di corsa, intensità e conoscenza dei meccanismi tattici. L’idea sarebbe quella di affidargli la fascia sinistra per consentire lo spostamento di Wesley sul versante opposto, ridisegnando così gli equilibri delle corsie esterne.