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Roma, idea Ruggeri. E piace anche Obrador

Gasperini si aspetta rinforzi sulle fasce: nel mirino l'ex dell'Atalanta, occhi anche sullo spagnolo del Torino
Jacopo Aliprandi
3 min
TagsRomaRuggeriObrador

ROMA - Il cantiere romanista è aperto su più fronti e la missione è chiara: costruire una rosa profonda, competitiva e pronta a reggere il peso di una stagione che si annuncia lunga e piena di appuntamenti decisivi. Gasp aspetta rinforzi funzionali al suo calcio, anche sulla fascia sinistra dove l’adattato Wesley ha fatto il massimo. Uno dei nomi da seguire con particolare interesse è quello di Matteo Ruggeri. Il laterale dell’Atletico Madrid rappresenta un identikit che sembra cucito su misura per le esigenze del nuovo allenatore. Il tecnico lo conosce perfettamente, lo ha fatto crescere e lo ha valorizzato ai tempi dell’Atalanta, e sa quali garanzie possa offrire in termini di corsa, intensità e conoscenza dei meccanismi tattici. L’idea sarebbe quella di affidargli la fascia sinistra per consentire lo spostamento di Wesley sul versante opposto, ridisegnando così gli equilibri delle corsie esterne.

 

 

Atletico bottega cara, le alternative

L’operazione non sarebbe economica: per il cartellino servirebbero almeno venti milioni di euro. Ma età, qualità e prospettive rendono Ruggeri un investimento perfettamente in linea con la strategia del club. Non è però l’unica pista percorsa a Trigoria. Tra i profili che continuano a raccogliere consensi c’è anche Jayden Oosterwolde, difensore del Fenerbahçe finito al centro delle indiscrezioni provenienti dalla Turchia. Può giocare sia da centrale sia da terzino sinistro, una versatilità che nel calcio di oggi rappresenta un valore aggiunto enorme. Attenzione anche alla pista che porta a Rafael Obrador. Le conferme sull’interesse giallorosso continuano ad arrivare e la situazione potrebbe diventare particolarmente interessante nelle prossime settimane. La Roma che sta nascendo vuole avere più alternative, più soluzioni e più frecce da mettere nell’arco di Gasperini. E le corsie laterali, nel nuovo progetto tecnico, potrebbero diventare uno dei punti nevralgici della rivoluzione estiva.

 

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