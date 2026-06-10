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Perché Tiago Pinto pensa anche a N'Dicka e quali sono le altre società sull'ivoriano  

Il centrale della Roma piace in Premier League con vari club interessati: tutti i dettagli
Eleonora Trotta
2 min
TagsRomaTiago Pintomercato Roma

Il Bournemouth è alla ricerca di un difensore centrale e, ormai da qualche settimana, guarda con attenzione in Italia. Ci sono state e restano delle riflessioni per Muharemovic del Sassuolo, ma le prime scelte di Tiago Pinto si confermano Lucumi del Bologna e N'Dicka della Roma.

Il prezzo del centrale della Roma

Il giallorosso classe '99 ha uno stipendio elevato per gli standard degli inglesi, ma Tiago Pinto è stato il direttore che lo ha preso a zero nel 2023 e il rapporto di stima tra i due è rimasto immutato. Ndicka, in ogni caso, piace anche a Tottenham e Newcastle ed è tra i centrali più ambiti in Europa. La Roma lo valuta tra i 25 e 30 milioni di euro. Tornando a Muharemovic, il bosniaco è sicuramente molto richiesto in Italia e all'estero, ma il Sassuolo non fa sconti: il prezzo per lui supera i 25 milioni. Si è parlato anche di una manifestazione di un sondaggio del Como, ma i lariani hanno voluto smentire i contatti con i neroverdi: il bosniaco non è, quindi, un nome sulla lista di Fabregas.

 

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