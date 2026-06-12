Dalla Turchia: "Roma e Bologna su Oosterwolde: a breve le offerte"

Sirene dall'Italia per Jayden Oosterwolde . Il difensore centrale del Fenerbahce , che vanta attualmente altri due anni di contratto con il club turco, avrebbe attirato su di sé le attenzioni di Roma e Bologna . A riportarlo è il portale turco Fanatik, che ha evidenziato la volontà del classe 2001 di cambiare aria nella prossima sessione di mercato.

Dalla Turchia: Oosterwolde nel mirino di Roma e Bologna

Secondo quanto riportato dai media turchi, Roma e Bologna starebbero preparando l'offerta da presentare al Fenerbahce per acquisire il cartellino di Jayden Oosterwolde. Secondo il noto sito Transfermarkt, la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. 25enne mancino, alto 1.89m, originario del Suriname ma nazionale olandese, milita tra le fila della squadra di Istanbul dal gennaio 2023. La scorsa estate ha prolungato il suo contratto fino al 2028, ma ora sarebbe in procinto di sposare un nuovo progetto. Per lui, 47 presenze, un gol e un assist nella stagione appena trascorsa, considerando tutte le competizioni a cui il Fenerbahce ha partecipato. Peraltro, per Oosterwolde si tratterebbe di un ritorno in Italia, dove ha già vestito la maglia del Parma in Serie B, collezionando un totale di 24 apparizioni e un gol. Roma e Bologna restano alla finestra.