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lunedì 22 giugno 2026
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Rebus Dovbyk, futuro incerto ma c’è l’idea Villarreal

Il 29enne attaccante ucraino si prepara per presentarsi in ritiro agli ordini di Gasperini, ma la sua permanenza in giallorosso resta in dubbio: i dettagli
Jacopo Aliprandi
3 min
TagsRomaDovbyk

ROMA - Ventinove candeline e un futuro ancora tutto da scrivere. Artem Dovbyk ha festeggiato ieri il suo compleanno con un pensiero rivolto alla Roma, ringraziando il club per gli auguri pubblicati sui social, ma dietro i sorrisi di circostanza si nasconde una situazione tutt’altro che definita. Perché l’attaccante si prepara sì a presentarsi il 13 luglio a Trigoria per l’inizio del ritiro, ma senza alcuna certezza su quello che sarà il suo ruolo nella Roma di Gasp.

Dovbyk, futuro incerto alla Roma

La domanda che aleggia intorno a Trigoria è chiara: Dovbyk rappresenta ancora una risorsa tecnica su cui investire oppure è diventato un peso da alleggerire in vista della rifondazione offensiva? Un interrogativo che accompagna le strategie giallorosse da mesi e che oggi torna prepotentemente d’attualità. Il segnale più evidente arriva dalle idee del tecnico che immagina un reparto offensivo diverso, più dinamico e aggressivo, e vorrebbe affiancare a Malen un profilo con caratteristiche differenti rispetto a quelle dell’ucraino.

 

 

Villarreal e Betis sul centravanti ucraino

Dopo l’addio vicino di gennaio, bloccato solo dall’infortunio, ora il mercato torna a bussare alla sua porta. Dalla Spagna arrivano segnali concreti: il Betis Siviglia ha effettuato un sondaggio esplorativo, mentre il Villarreal potrebbe affondare il colpo qualora dovesse cedere Sorloth. Dovbyk conserva ancora un valore residuo di 23 milioni di euro e un’eventuale operazione dovrà tenere conto di questo aspetto. La formula che potrebbe sbloccare la situazione è quella del prestito con obbligo o diritto di riscatto, una soluzione capace di soddisfare sia le esigenze finanziarie del club sia quelle dei potenziali acquirenti.

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