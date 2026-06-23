Roma, oggi contatto con Dybala e Mancini per i rinnovi

ROMA - D’Amico ha acceso i motori sul fronte rinnovi e punta a chiudere nel più breve tempo possibile alcune delle pratiche più delicate dell’estate giallorossa. In cima alla lista c’è Dybala. La distanza economica tra le parti si è ridotta a meno di un milione di euro, un margine considerato colmabile e che alimenta la fiducia di arrivare presto alla fumata bianca. Nelle prossime ore andrà in scena il contatto risolutivo, quello capace di trasformare l’ottimismo in accordo definitivo.