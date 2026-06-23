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Roma, oggi contatto con Dybala e Mancini per i rinnovi

Riflettori puntati sul futuro della Joya e del difensore pisano: il neo ds D'Amico è pronto a chiudere nel più breve tempo possibile
Jacopo Aliprandi
2 min
TagsDybalaManciniRoma

ROMA - D’Amico ha acceso i motori sul fronte rinnovi e punta a chiudere nel più breve tempo possibile alcune delle pratiche più delicate dell’estate giallorossa. In cima alla lista c’è Dybala. La distanza economica tra le parti si è ridotta a meno di un milione di euro, un margine considerato colmabile e che alimenta la fiducia di arrivare presto alla fumata bianca. Nelle prossime ore andrà in scena il contatto risolutivo, quello capace di trasformare l’ottimismo in accordo definitivo.

Roma, prima Dybala e poi Mancini: D'Amico accelera sul fronte rinnovi

Anche Mancini è ormai a un passo dal rinnovo. Il difensore, uno dei riferimenti dello spogliatoio e della squadra, è vicinissimo alla firma che lo legherà alla Roma fino al 2030. Una questione che sembra ormai arrivata alle battute finali, con la sensazione che manchi soltanto l’ultimo passaggio formale prima dell’annuncio. Stesso scenario per Zeki Celik. Il suo prolungamento viene considerato praticamente definito e rappresenta un altro tassello nella strategia di consolidamento della rosa portata avanti dalla dirigenza.

 

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