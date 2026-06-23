Soulé, ancora vivo l’interesse di Borussia e Leverkusen

ROMA - Otto giorni. Tanto separa la Roma dalla scadenza del 30 giugno e tanto basta per trasformare il mercato in una vera e propria corsa a ostacoli. Tra esigenze di bilancio e necessità di rispettare gli impegni del settlement agreement , a Trigoria ogni telefonata può diventare decisiva e ogni trattativa può cambiare il destino di un’estate che si preannuncia incandescente. Il nome più pesante sul tavolo è quello di Soulé . L’argentino rappresenta infatti il sacrificio più prezioso dal punto di vista economico: una cessione intorno ai 40 milioni consentirebbe alla Roma di registrare una plusvalenza vicina ai 25 milioni, un tesoretto fondamentale per sistemare i conti entro la deadline.

Soulé nel mirino di Bundesliga e Premier League: la situazione

Non sorprende, dunque, che attorno al talento argentino si stiano muovendo club di primo piano. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e diverse società di Premier League osservano con attenzione, pronti ad affondare il colpo. La Roma spera di costruire un pacchetto di uscite capace di generare liquidità e plusvalenze in tempi rapidi. Tra i nomi più caldi c’è quello di Jan Ziolkowski, nella lista delle partenze compare anche Salah-Eddine e Romano che continua ad attirare interesse sia in Serie A sia da parte del Palermo. Sono giorni di lavoro frenetico per D’Amico, chiamato a un’autentica impresa nelle ultime battute del mese. E attenzione anche alla possibile sorpresa finale. Sullo sfondo resta infatti la situazione di Koné. Non è escluso che l’Atletico Madrid possa tornare alla carica negli ultimi giorni, magari presentando una proposta meno vantaggiosa per la Roma ma economicamente più allettante per il centrocampista.