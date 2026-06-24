Greenwood, è pronto l’affondo della Roma: la strategia di D'Amico e l'offerta al Marsiglia
ROMA - Chiaro, per D’Amico queste sono le ore importantissime per riuscire a chiudere le cessioni e, di conseguenza le plusvalenze utili per il settlement agreement. Ma al tempo stesso la corsa della Roma a Mason Greenwood sta entrando nella fase più calda. Il fattore tempo potrebbe infatti diventare decisivo, perché il Marsiglia ha bisogno di generare importanti entrate entro il 30 giugno per sistemare una situazione finanziaria delicata. Dopo i contatti tra Dan Friedkin e Frank McCourt, il club giallorosso è pronto a presentare una nuova offerta: una parte immediata tra i 15 e i 20 milioni e il resto dilazionato, una formula che consentirebbe ai francesi di registrare l’intera operazione nel bilancio 2026 e ottenere la plusvalenza necessaria.
Greenwood alla Roma: c'è l'ostacolo valutazione
Il Marsiglia continua però a chiedere 55 milioni di euro complessivi e resta frenato dal fatto che il 40% dell’incasso dovrà essere riconosciuto al Manchester United. Inoltre, da luglio entrerà in vigore una clausola che porterà il valore del cartellino a 60 milioni. A Trigoria Greenwood è considerato il grande obiettivo per l’attacco, la prima risorsa su cui investire per garantire a Gasperini qualità, fantasia, gol e assist per dare supporto a Malen.
La Roma da diverse settimane ha già ottenuto il sì del giocatore sulla base di un contratto da 4,5 milioni netti a stagione più bonus, con ingaggio a salire negli anni, e ora lavora per raggiungere l’accordo definitivo con il club francese che deve cedere e generare plusvalenze entro il 30 giugno e può essere costretto ad abbassare le richieste per chiudere l’operazione.