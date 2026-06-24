"Per la Roma si complica l'affare Greenwood": l'indiscrezione della Francia e quell'offerta del Fenerbahce

Parallelamente ai discorsi per i rinnovi e le cessioni, la Roma porta avanti anche la trattativa per Mason Greenwood. Il calciatore inglese è in uscita dal Marsiglia e i giallorossi lavorano per lui da settimane. Il club francese ha bisogno di entrate importanti prima della fine di giugno e deve perciò chiudere la cessione dell'ex Manchester United il prima possibile. A Trigoria Greenwood è considerato il grande obiettivo per l'attacco e il ds D'Amico vuole chiudere la sua prima operazione in entrata. Il Marsiglia continua però a chiedere 55 milioni di euro complessivi, contando che il 40% dell’incasso dovrà andare al Manchester United. Oltre alla Roma, nella corsa per Greenwood c'è anche il Fenerbahce che fa molto sul serio e rischia di complicare i piani dei giallorossi.