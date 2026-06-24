"Per la Roma si complica l'affare Greenwood": l'indiscrezione della Francia e quell'offerta del Fenerbahce
Parallelamente ai discorsi per i rinnovi e le cessioni, la Roma porta avanti anche la trattativa per Mason Greenwood. Il calciatore inglese è in uscita dal Marsiglia e i giallorossi lavorano per lui da settimane. Il club francese ha bisogno di entrate importanti prima della fine di giugno e deve perciò chiudere la cessione dell'ex Manchester United il prima possibile. A Trigoria Greenwood è considerato il grande obiettivo per l'attacco e il ds D'Amico vuole chiudere la sua prima operazione in entrata. Il Marsiglia continua però a chiedere 55 milioni di euro complessivi, contando che il 40% dell’incasso dovrà andare al Manchester United. Oltre alla Roma, nella corsa per Greenwood c'è anche il Fenerbahce che fa molto sul serio e rischia di complicare i piani dei giallorossi.
"Fenerbahce, trovato l'accordo con Greenwood: la situazione per la Roma"
Stando a quanto riportato da L'Equipe, Greenwood avrebbe trovato l'accordo con il Fenerbahce: negli ultimi giorni il club ha offerto al giocatore uno stipendio importante che ha convinto l'inglese, si parla di un accodo da 12 milioni, ma rimane la distanza con il Marsiglia. Il Fenerbahce offre 30 milioni con bonus inclusi, cifre ben lontane da quelle richieste dall'OM.
Comunque anche la Roma è forte di aver trovato un accordi di massima con il giocatore sullo stipendio, a cifre diverse rispetto a quelle offerte dal club turco. Tutto sta nel trovare l'accordo con il club, chi prima lo trova potrà assicurarsi le prestazioni del giocatore.