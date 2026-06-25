La Roma dice no: super offerte per Wesley e Svilar ma Gasperini è stato chiaro

Vendere per fare plusvalenze, sì. Svendere, no. È questo il messaggio che la Roma sta recapitando al mercato europeo in giorni delicatissimi, quelli che portano alla scadenza del 30 giugno e alla necessità di sistemare i conti legati al settlement agreement. Un messaggio forte, chiaro, quasi politico: non tutti sono sul mercato, non tutti hanno un prezzo. Lo dimostrano due nomi che nelle ultime settimane hanno attirato le attenzioni più pesanti della Premier League: Mile Svilar e Wesley . Due pilastri della Roma che verrà, due giocatori considerati essenziali per il progetto di Gasperini. E per questo blindati.

Roma, Wesley è blindato

Per Wesley gli assalti non sono mancati. Il Chelsea si era mosso con decisione, salvo poi cambiare obiettivo e virare su Palestra dell’Atalanta dopo il secco no dei giallorossi. Ma non è stato l’unico club inglese a bussare alla porta di Trigoria: anche il Manchester City ha mostrato interesse per il brasiliano. La risposta, però, è sempre stata la stessa. No. Un segnale importante che arriva mentre il difensore continua a lavorare per tornare al meglio dopo l’infortunio. Dopo il rientro dagli Stati Uniti non ha lasciato Roma per due settimane, presentandosi ogni giorno a Trigoria per proseguire il recupero. Gasperini ha avuto modo di seguirlo da vicino al Fulvio Bernardini e non ha nascosto il proprio apprezzamento. Poi il primo incontro con Tony D’Amico, altro tassello di una nuova Roma che sta prendendo forma. Ieri, dopo una serata nel centro della Capitale tra selfie, sorrisi e l’affetto dei tifosi, è partito per Mykonos con la famiglia. Vacanza, sì, ma solo fino a un certo punto. Perché Wesley ha portato con sé anche il preparatore personale e continua ad allenarsi ogni mattina per arrivare pronto all’inizio della stagione.

No anche per Svilar. E quei 100 milioni...

Stesso discorso per Svilar. Il portiere che per il secondo anno consecutivo è stato premiato come miglior numero uno della Serie A continua a essere un obiettivo prestigioso per diversi club inglesi. Le offerte non sono mancate e tra queste anche quella da 50 milioni del Chelsea. Ma la Roma ha chiuso immediatamente la porta, definendolo di fatto incedibile. Del resto Gasperini considera Svilar una delle certezze da cui ripartire, un elemento fondamentale per raccogliere punti e vincere partite. E il portiere sta rispondendo con i fatti. Dalle vacanze a Marbella continua a seguire un programma rigoroso tra palestra e lavoro personalizzato, senza concedersi pause. L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili al ritiro del 13 luglio. La sostanza è tutta qui. In un momento in cui il club deve realizzare plusvalenze, la Roma ha scelto di proteggere i suoi gioielli più preziosi. Wesley e Svilar avrebbero potuto portare nelle casse giallorosse una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Una tentazione enorme per qualsiasi società chiamata a migliorare il bilancio in tempi rapidi. Eppure il club ha deciso di resistere. Perché il mercato serve a costruire, non a smontare. Perché Gasperini ha bisogno delle sue colonne. E perché a Trigoria vogliono ribadire un concetto semplice ma potente: la Roma non è un minimarket. Lo strapotere economico della Premier può bussare alla porta, ma per alcuni giocatori la risposta resta una sola. No.