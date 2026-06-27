Svolta Roma: Soulé verso l’Arabia. Perché l’addio di Mati è cruciale per sbloccare Greenwood
I conti della Roma per il mercato
Gasperini ha sempre considerato Soulé un titolare. Prima dello stop per la pubalgia di metà febbraio, non a caso, l’argentino aveva disputato 34 gare consecutive tra campionato e coppe, risultando il più impiegato tra i calciatori di movimento. Ma sul mercato il tecnico ha chiesto soprattutto attaccanti e con i rinnovi di Dybala e Pellegrini gli spazi lì davanti rischiano di intasarsi. Guastadisegno, il procuratore di Soulé, l’11 giugno è stato a Trigoria per comprendere quale tipo di scenario si stava delinando attorno al proprio assistito. La Roma non lo ha mai messo alla porta e lui ha sempre sostenuto di voler mettere radici. Oggi una separazione potrebbe però convenire a entrambi. La Roma ha il calciatore a bilancio per circa 15 milioni e incassandone più di 40 realizzerebbe una plusvalenza importante; non sarebbe ancora decisiva per passare l’esame Uefa, ma al gruzzoletto dovrebbero contribuire anche i 5 milioni più bonus (6,5 totali) di Romano al Cagliari e altri 8 per il passaggio a titolo definitivo di Salah-Eddine al Psv. Insomma, il tempo non è molto, ma a tre giorni dal gong la Roma potrebbe anche accontentarsi e poi negoziare un’eventuale multa con Nyon. I soldi della cessione di Soulé, che agli arabi potrebbe strappare un contratto da sogno a 10 milioni a stagione, verrebbero dirottati tutti su Greenwood, così da mettere insieme un’offerta vicina ai 50 (pagabili in almeno due soluzioni) e convincere il Marsiglia a mollare la presa. Ma se l’incastro andasse in porto, Greenwood, proprio per le ragioni legate alla chiusura del bilancio, verrebbe tesserato solamente a partire dal 1° luglio. Anche l’OM, causa debiti, deve fare i suoi conti in merito. Nel frattempo, in Arabia attendono il sì di Matias per avviare il domino.