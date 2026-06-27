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sabato 27 giugno 2026
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Svolta Roma: Soulé verso l’Arabia. Perché l’addio di Mati è cruciale per sbloccare Greenwood

L'argentino può andare all'Al-Ahli: con le cessioni di Romano e Salah-Eddine il tesoretto per l'inglese
Giorgio Marota
4 min
TagsSouléRoma
ROMA - Alcuni desideri vengono solo espressi, altri letteralmente e-sauditi. Chissà se la Roma, dopo mille e una notte passate a sognare Greenwood, potrà davvero abbracciare l’attaccante dal dribbling agevole (70 completati in una stagione) e dal gol facile (26 in 45 gare) grazie al provvidenziale intervento arabo. L’aiuto arriverebbe da Gedda, la metropoli sulle sponde del Mar Rosso che contende alla capitale Riyadh il primato di polo più attrattivo e avveniristico del regno d’Arabia. Tre anni fa la Roma ha incassato dall’Al-Ahli ben 30 milioni di euro per il cartellino di Roger Ibañez. Oggi gli stessi emissari sono in contatto con il club giallorosso per definire il trasferimento di Soulé. L’Al-Ahli, in perenne competizione cittadina con l’Al-Ittihad e con i due club più ricchi di Riyadh, l’Al-Nassr di Ronaldo e l’Al-Hilal di Benzema, nei giorni scorsi aveva fatto un sondaggio per Greenwood; l’inglese, però, ha preso un impegno con i giallorossi e lo considera valido almeno fino alla prima settimana di luglio. Se per quella data la situazione non si fosse sbloccata, il calciatore si sentirebbe probabilmente libero di prendere accordi con altri club, incluso il Fenerbahçe che gli sta facendo una corte spietata. I sauditi, alla luce di questo incastro, hanno così virato proprio su Soulé, una mossa che potrebbe da una parte sostenere la Roma sul fronte plusvalenze da completare entro il 30 giugno e, dall’altra, garantire allo stesso club giallorosso la liquidità necessaria per sferrare l’assalto decisivo al fedele Mason.  


I conti della Roma per il mercato

Gasperini ha sempre considerato Soulé un titolare. Prima dello stop per la pubalgia di metà febbraio, non a caso, l’argentino aveva disputato 34 gare consecutive tra campionato e coppe, risultando il più impiegato tra i calciatori di movimento. Ma sul mercato il tecnico ha chiesto soprattutto attaccanti e con i rinnovi di Dybala e Pellegrini gli spazi lì davanti rischiano di intasarsi. Guastadisegno, il procuratore di Soulé, l’11 giugno è stato a Trigoria per comprendere quale tipo di scenario si stava delinando attorno al proprio assistito. La Roma non lo ha mai messo alla porta e lui ha sempre sostenuto di voler mettere radici. Oggi una separazione potrebbe però convenire a entrambi. La Roma ha il calciatore a bilancio per circa 15 milioni e incassandone più di 40 realizzerebbe una plusvalenza importante; non sarebbe ancora decisiva per passare l’esame Uefa, ma al gruzzoletto dovrebbero contribuire anche i 5 milioni più bonus (6,5 totali) di Romano al Cagliari e altri 8 per il passaggio a titolo definitivo di Salah-Eddine al Psv. Insomma, il tempo non è molto, ma a tre giorni dal gong la Roma potrebbe anche accontentarsi e poi negoziare un’eventuale multa con Nyon. I soldi della cessione di Soulé, che agli arabi potrebbe strappare un contratto da sogno a 10 milioni a stagione, verrebbero dirottati tutti su Greenwood, così da mettere insieme un’offerta vicina ai 50 (pagabili in almeno due soluzioni) e convincere il Marsiglia a mollare la presa. Ma se l’incastro andasse in porto, Greenwood, proprio per le ragioni legate alla chiusura del bilancio, verrebbe tesserato solamente a partire dal 1° luglio. Anche l’OM, causa debiti, deve fare i suoi conti in merito. Nel frattempo, in Arabia attendono il sì di Matias per avviare il domino. 

 

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