La Roma pronta a fare dei colpi a zero: nel mirino Freuler e Kessié

ROMA - Un centrocampista muscolare e dalle grandi letture tattiche, in grado di aggiungere esperienza a un gruppo mediamente giovane e quasi interamente debuttante (a parte pochi casi) sul palcoscenico della Champions. E che non costi troppo, ovviamente, perché le risorse del mercato verranno quasi per intero destinate al reparto offensivo. È seguendo questo identikit che la Roma è arrivata sulle tracce di Remo Freuler, il mediano svizzero che sta per concludere la sua avventura con il Bologna alla scadenza naturale del contratto, fissata al 30 giugno. Freuler, ora impegnato al Mondiale, avrebbe già avuto diversi contatti con Gasp, pronto a riabbracciarlo dopo l’esperienza a Bergamo. Non costerebbe nulla di cartellino (forse delle commissioni, ormai è prassi) e avrebbe uno stipendio da 2 milioni netti più bonus, quindi in linea con i nuovi parametri di sostenibilità del club. Un altro profilo a zero - almeno per quanto riguarda il costo del cartellino - sarebbe Franck Kessié. Anche l’ivoriano ha già lavorato con il tecnico di Grugliasco a Bergamo e correrebbe volentieri da lui dopo la ricca esperienza araba.