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La Roma pronta a fare dei colpi a zero: nel mirino Freuler e Kessié

Giallorossi attivi sul mercato per rinforzare la squadra anche senza appesantire troppo le casse societarie: tutti i dettagli
Giorgio Marota
3 min
Tagsfreulerkessie

ROMA - Un centrocampista muscolare e dalle grandi letture tattiche, in grado di aggiungere esperienza a un gruppo mediamente giovane e quasi interamente debuttante (a parte pochi casi) sul palcoscenico della Champions. E che non costi troppo, ovviamente, perché le risorse del mercato verranno quasi per intero destinate al reparto offensivo. È seguendo questo identikit che la Roma è arrivata sulle tracce di Remo Freuler, il mediano svizzero che sta per concludere la sua avventura con il Bologna alla scadenza naturale del contratto, fissata al 30 giugno. Freuler, ora impegnato al Mondiale, avrebbe già avuto diversi contatti con Gasp, pronto a riabbracciarlo dopo l’esperienza a Bergamo. Non costerebbe nulla di cartellino (forse delle commissioni, ormai è prassi) e avrebbe uno stipendio da 2 milioni netti più bonus, quindi in linea con i nuovi parametri di sostenibilità del club. Un altro profilo a zero - almeno per quanto riguarda il costo del cartellino - sarebbe Franck Kessié. Anche l’ivoriano ha già lavorato con il tecnico di Grugliasco a Bergamo e correrebbe volentieri da lui dopo la ricca esperienza araba. 

Kessie pronto a ridursi lo stipendio

L’ex Atalanta e Milan (sta giocando un gran Mondiale) ha guadagnato 14 milioni l’anno all’Al-Ahli, la società interessata a Soulé, ma pur di tornare in A sarebbe pronto a un taglio drastico dello stipendio. La sua richiesta parte da 4,5 milioni, la Roma intenderebbe spendere molto meno e sarebbe più orientata su un ingaggio alla Freuler, per intenderci. Solo che lo svizzero ha 34 anni e l’ivoriano 29, insomma una differenza anagrafica c’è. Il rinforzo a centrocampo prescinde dalla permanenza o dalla partenza di Koné. Immaginando anche di poter utilizzare El Aynaoui, Pisilli o Cristante più avanti quando il piano tattico delle partite lo richiederà, Gasperini avrebbe bisogno di un mediano in più. E vorrebbe andare sull’usato sicuro. 

 

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