Dubbi su Dovbyk, la Roma respinge l’offerta del Betis. E Scamacca…
ROMA - Il Betis ha presentato un’offerta per Dovbyk, cucendola (in teoria) a misura delle esigenze della Roma. Il calciatore ucraino, acquistato per circa 40 milioni nell’estate del 2024, è a bilancio ancora per 23 milioni; tra dodici mesi la sua quota di ammortamento residua scenderà a poco più di 15. Proprio su questa soglia si attesta la proposta della società spagnola, che dopo l’interesse manifestato nei giorni scorsi è andata avanti facendo recapitare a Trigoria un’offerta di prestito secco con diritto di riscatto nell’estate del 2027 a 15 milioni, appunto.
Le esigenze della Roma
La Roma sarebbe più orientata a una cessione immediata così da liberare il posto da vice Malen a un calciatore che Gasperini considera più adatto alle proprie necessità tattiche; e, in qualsiasi caso, non vorrebbe trovarsi nella condizione di riaccogliere Dovbyk tra un anno con il rischio di un’ulteriore svalutazione. Così, almeno per il momento, la proposta sarebbe stata rispedita al mittente. Alla Roma piace sempre Scamacca, uno dei pupilli di Gasp però ha un costo superiore ai 20 milioni.