Dubbi su Dovbyk, la Roma respinge l’offerta del Betis. E Scamacca…

ROMA - Il Betis ha presentato un’offerta per Dovbyk, cucendola (in teoria) a misura delle esigenze della Roma. Il calciatore ucraino, acquistato per circa 40 milioni nell’estate del 2024, è a bilancio ancora per 23 milioni; tra dodici mesi la sua quota di ammortamento residua scenderà a poco più di 15. Proprio su questa soglia si attesta la proposta della società spagnola, che dopo l’interesse manifestato nei giorni scorsi è andata avanti facendo recapitare a Trigoria un’offerta di prestito secco con diritto di riscatto nell’estate del 2027 a 15 milioni, appunto.