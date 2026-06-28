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Romano al Cagliari: perché il giovane centrocampista non ha mai avuto dubbi sul club rossoblù

Il talento svizzero sabato farà le visite mediche con i sardi, prima della firma sui contratti
Eleonora Trotta
2 min
TagsAlessandro RomanoRomaCagliari

Alessandro Romano sabato ha svolto le visite mediche con il Cagliari, prima di firmare il nuovo contratto. L'intesa trovata giovedì e raccontata su queste pagine è stata quindi formalizzata: per i sardi si tratta di un investimento di 5 milioni di euro, più bonus. Ed è un'operazione molto importante per il club rossoblù, che è da diverso tempo sulle tracce del giocatore che puntava alla Serie A. Nelle scorse settimane, infatti, anche il Palermo di Pippo Inzaghi si era interessato, ma la volontà del calciatore si è rivelata fondamentale. Romano, infatti, ha fatto sapere da subito le sue intenzioni e, con in tasca il suo sì, il Cagliari è riuscito a chiudere l'affare. Del resto, i sardi sono abituati a queste scommesse e hanno sempre creduto nelle qualità del classe 2006, la cui vendita aiuterà anche le casse della Roma.

Il piano di Romano

Reduce dal prestito allo Spezia, il giovane talento voleva misurarsi con un campionato più competitivo. Il Cagliari lo ha fatto sentire sempre importante e l'investimento effettuato ne è la concreta testimonianza.

 

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