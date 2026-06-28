Alessandro Romano sabato ha svolto le visite mediche con il Cagliari, prima di firmare il nuovo contratto. L'intesa trovata giovedì e raccontata su queste pagine è stata quindi formalizzata: per i sardi si tratta di un investimento di 5 milioni di euro, più bonus. Ed è un'operazione molto importante per il club rossoblù, che è da diverso tempo sulle tracce del giocatore che puntava alla Serie A. Nelle scorse settimane, infatti, anche il Palermo di Pippo Inzaghi si era interessato, ma la volontà del calciatore si è rivelata fondamentale. Romano, infatti, ha fatto sapere da subito le sue intenzioni e, con in tasca il suo sì, il Cagliari è riuscito a chiudere l'affare. Del resto, i sardi sono abituati a queste scommesse e hanno sempre creduto nelle qualità del classe 2006, la cui vendita aiuterà anche le casse della Roma.