Roma, su Greenwood ora il Marsiglia alza il muro

Il Marsiglia ha alzato un muro per Greenwood. Ma non si tratta di una barriera di incomprensioni, perché dall’Olympique sono stati chiari fin dal primo giorno sulle condizioni per il trasferimento dell’attaccante in grado di segnare 26 gol nell’ultima stagione: il suo cartellino è valutato 55 milioni, non un euro di meno. Anche l’OM, similmente alla Roma ma in modo più pressante, deve cedere: avrebbe infatti bisogno di realizzare a stretto giro (possibilmente nelle prossime ore) delle cessioni eccellenti per mettere a posto il bilancio e avvicinarsi alle richieste dell’Uefa. Come a Trigoria, però, anche nel sud della Francia ricordano che non ci saranno svendite né prezzi scontati. In altri termini, il Marsiglia non vuole farsi prendere per il collo anche se ha un’assoluta necessità di monetizzare.