Roma, su Greenwood ora il Marsiglia alza il muro
Il Marsiglia ha alzato un muro per Greenwood. Ma non si tratta di una barriera di incomprensioni, perché dall’Olympique sono stati chiari fin dal primo giorno sulle condizioni per il trasferimento dell’attaccante in grado di segnare 26 gol nell’ultima stagione: il suo cartellino è valutato 55 milioni, non un euro di meno. Anche l’OM, similmente alla Roma ma in modo più pressante, deve cedere: avrebbe infatti bisogno di realizzare a stretto giro (possibilmente nelle prossime ore) delle cessioni eccellenti per mettere a posto il bilancio e avvicinarsi alle richieste dell’Uefa. Come a Trigoria, però, anche nel sud della Francia ricordano che non ci saranno svendite né prezzi scontati. In altri termini, il Marsiglia non vuole farsi prendere per il collo anche se ha un’assoluta necessità di monetizzare.
La Roma su Greenwood: il piano
L’altro aspetto di questa vicenda, decisamente poco rassicurante per la Roma, è che il Marsiglia fa sapere di non aver ricevuto alcuna offerta per il proprio gioiello, manifestando viceversa un certo fastidio per le modalità con cui la Roma ha fin qui portato avanti la trattativa, portandosi avanti con il calciatore senza trovare l’intesa con il proprietario del suo cartellino. Il Marsiglia, tra l’altro, dovrà destinare il 40% della cifra di rivendita al Manchester United e anche per questa ragione non vorrebbe scendere a compromessi. Una linea ribadita a più riprese anche da Benatia, rimasto legato alla società francese come consulente per le cessioni. Il calciatore è di tutt’altro avviso: avrebbe infatti manifestato all’OM il desiderio di andar via. Il progetto Gasp lo ha già conquistato.