Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 30 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, su Greenwood ora il Marsiglia alza il muro

I giallorossi non mollano l’attaccante, ma il club francese non scende dai 55 milioni: lo scenario
Giorgio Marota
2 min
TagsMercatoRomaGreenwood

Il Marsiglia ha alzato un muro per Greenwood. Ma non si tratta di una barriera di incomprensioni, perché dall’Olympique sono stati chiari fin dal primo giorno sulle condizioni per il trasferimento dell’attaccante in grado di segnare 26 gol nell’ultima stagione: il suo cartellino è valutato 55 milioni, non un euro di meno. Anche l’OM, similmente alla Roma ma in modo più pressante, deve cedere: avrebbe infatti bisogno di realizzare a stretto giro (possibilmente nelle prossime ore) delle cessioni eccellenti per mettere a posto il bilancio e avvicinarsi alle richieste dell’Uefa. Come a Trigoria, però, anche nel sud della Francia ricordano che non ci saranno svendite né prezzi scontati. In altri termini, il Marsiglia non vuole farsi prendere per il collo anche se ha un’assoluta necessità di monetizzare.

La Roma su Greenwood: il piano

L’altro aspetto di questa vicenda, decisamente poco rassicurante per la Roma, è che il Marsiglia fa sapere di non aver ricevuto alcuna offerta per il proprio gioiello, manifestando viceversa un certo fastidio per le modalità con cui la Roma ha fin qui portato avanti la trattativa, portandosi avanti con il calciatore senza trovare l’intesa con il proprietario del suo cartellino. Il Marsiglia, tra l’altro, dovrà destinare il 40% della cifra di rivendita al Manchester United e anche per questa ragione non vorrebbe scendere a compromessi. Una linea ribadita a più riprese anche da Benatia, rimasto legato alla società francese come consulente per le cessioni. Il calciatore è di tutt’altro avviso: avrebbe infatti manifestato all’OM il desiderio di andar via. Il progetto Gasp lo ha già conquistato. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

Inter, Ausilio chiude le porte a PisilliGreenwood alla Roma, l'assist decisivo arriva da Benatia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS