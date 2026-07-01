La Roma e il settlement agreement mancato: cosa succede adesso con la Uefa e l'ipotesi proroga fino al 30 luglio
Il mancato rispetto del settlement agreement al 30 giugno è ormai realtà certificata. La Roma non ha raggiunto l’obiettivo di contenere le perdite entro i 60 milioni nel triennio sotto osservazione dell’Uefa proprio perché ha deciso di non rinunciare a cuor leggero (e per una cifra inferiore alle sue aspettative) ai totem della squadra. L’alternativa a una multa salatissima, che può oscillare tra i 10 e i 15 milioni di euro a seconda della distanza dal target fissato da Nyon, con annessa restrizione alla composizione della rosa da 25 a 22 elementi, però esiste ed è concreta. L’Uefa ha dato infatti la possibilità a tutte le squadre attenzionate di usufruire di una proroga fino al 30 luglio, visto che il Mondiale in corso negli Stati Uniti, in Canada e in Messico rappresenta un ostacolo - anche in termini di distanza - alla chiusura entro fine giugno delle varie trattative.
Cosa succede in caso di proroga fino al 30 luglio
Per usufruire di questa flessibilità non è necessaria una richiesta ufficiale, basta infatti informare l’organo di controllo di Nyon, piuttosto attivo in questi giorni come dimostrano le varie sanzioni comunicate. All’Uefa, tutto sommato, non cambia molto: la confederazione europea monitorerà infatti le perdite aggregate a ottobre, quando i bilanci delle società verranno depositati. In teoria, quindi, i club avrebbero tutto il tempo per negoziare l’entità della sanzione e, prima ancora, spostare la scadenza alla fine di luglio per avere più margine operativo. Lo slittamento varebbe soltanto per le plusvalenze: gli acquisti di luglio, in sostanza, non finirebbero nel computo delle spese ma risulterebbero nel bilancio successivo, quello da consegnare alla fine della stagione 2026-27. Più ci si avvicina all’obiettivo, più la sanzione (da scontare nel 2027-28) sarà meno pesante. Ecco perché ogni giorno vale oro e ogni piccola cessione conta.