Roma, ufficiale la cessione di Romano al Cagliari: la formula del trasferimento

ROMA - Alessandro Romano è un nuovo giocatore del Cagliari . Il centrocampista svizzero, con passaporto italiano, classe 2006, lascia la Roma e sbarca in Sardegna alla corte di mister Fabio Pisacane . L'operazione si è conclusa tra le due società sulla base di un prestito con obbligo di riscatto . Il baby talento italo-svizzero ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2032 .

Romano al Cagliari, i comunicati ufficiali di Roma e del club rossoblù

"L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Cagliari per la cessione di Alessandro Romano. In bocca al lupo per il futuro". Lo scrive il club giallorosso in una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito. Nell'ultima stagione, 2025/26, Romano ha collezionato 2 presenze in giallorosso - esordio in Serie A contro il Lecce al 'Via del Mare' e spezzone nel finale di gara contro il Sassuolo all'Olimpico - per poi trasferirsi a gennaio allo Spezia, in Serie B, a titolo temporaneo. Con i bianconeri liguri ha collezionato 19 presenze con un assist all’attivo.

"Mancino naturale, Romano è un centrocampista moderno che unisce qualità tecnica, visione di gioco e capacità di costruzione. Regista di formazione, può agire davanti alla difesa o come mezzala, distinguendosi per precisione nel passaggio, letture verticali e capacità di incidere anche negli ultimi metri grazie agli inserimenti e alla conclusione dalla distanza. Nel suo percorso ha vestito inoltre la maglia delle selezioni giovanili della Svizzera, confermandosi uno dei profili di maggiore prospettiva della sua generazione. Giocatore di talento e ampi margini di crescita, Romano arriva in rossoblù per proseguire il proprio percorso di maturazione e mettere le sue qualità al servizio del Club. Benvenuto in Sardegna, Alessandro", si legge nel comunicato diramato dal Cagliari.