Roma, sprint per Greenwood: l’emissario di Friedkin è arrivato a Trigoria 

La Roma può finalmente spingere sull’acceleratore e trasformare settimane di contatti, telefonate e strategie in un affondo concreto. A Trigoria è il momento delle decisioni: il mercato entra nel vivo e il primo nome sulla lista resta sempre uno, Mason Greenwood . Le ultime quarantotto ore sono state scandite da un fitto giro di summit, incontri al Fulvio Bernardini e videocall continue. Al tavolo delle strategie si sono ritrovati D’Amico da Trigoria , poi collegati Gasperini (reduce da un fine settimana in Val Pusteria tra sport e solidarietà) e Ryan Friedkin , chiamati a definire ogni dettaglio dell’operazione che il club considera la priorità assoluta.

L'emissario al lavoro

D’Amico è pienamente operativo. Tra telefonate con agenti, intermediari e continui confronti con Gasp e Ryan, il nuovo responsabile dell’area tecnica sta costruendo il piano per arrivare all’attaccante inglese. Un lavoro quotidiano, intenso, che non riguarda soltanto Greenwood ma anche le altre operazioni e i rinnovi di contratto. A confermare la volontà di accelerare è arrivato anche un altro segnale importante: nelle scorse ore ha raggiunto Trigoria l’emissario di fiducia dei Friedkin. Una figura chiamata a gestire passo dopo passo le situazioni interne, seguendo chiaramente sia il dossier Greenwood sia le altre operazioni che caratterizzeranno questa fase del mercato romanista.

L'accordo tra Greenwood e la Roma

La sensazione è che la partita sia arrivata a metà percorso. Il cinquanta per cento del lavoro, infatti, è già stato completato e riguarda il sì del calciatore. La Roma ha incassato da tempo il sì di Greenwood e ha già raggiunto un’intesa economica con l’attaccante sulla base di 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, con un ingaggio destinato a crescere negli anni successivi. Anche negli ultimi giorni il padre-agente del giocatore ha mantenuto contatti costanti sia con D’Amico sia con Ryan Friedkin, segnale di una sintonia che non è mai venuta meno.

L'offerta al Marsiglia

Ora resta da superare l’ultimo ostacolo, quello più pesante: il Marsiglia. Il club francese continua a chiedere 50 milioni di euro più altri 5 di bonus, mentre la Roma lavora per abbassare il costo complessivo dell’operazione. L’idea è presentare un’offerta da 45 milioni con pagamenti dilazionati, bonus facilmente raggiungibili distribuiti su più stagioni e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Una formula studiata per avvicinare le parti senza alterare gli equilibri finanziari del club. Sul fronte francese continua a lavorare Mehdi Benatia, impegnato nella gestione delle cessioni del Marsiglia, mentre parallelamente restano vivi anche i contatti ai massimi livelli societari. Dan Friedkin e il proprietario del club francese, Frank McCourt, continuano infatti a confrontarsi nel tentativo di trovare il punto d’incontro definitivo. La Roma ha scelto il suo uomo. Greenwood è il grande obiettivo dell’estate, il profilo individuato per alzare il livello dell’attacco e consegnare a Gasperini un giocatore capace di cambiare volto alla squadra. Adesso serve l’ultimo scatto, quello decisivo. Perché il via libera del giocatore è già in tasca, ma il mercato insegna che le trattative si chiudono soltanto quando arriva anche l’ultimo sì. E a Trigoria vogliono fare di tutto perché quel momento sia sempre più vicino.