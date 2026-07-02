Roma, assist Uefa: lo slittamento di un mese e le due strade per Friedkin

Il caso della Roma

Nel caso specifico della Roma, queste perdite vanno contenute entro la cifra di 60 milioni nel triennio sotto osservazione, quindi relativo alle stagioni 2023-24, 2024-25 e 2025-26. I bilanci degli ultimi due anni (2024 e 2025) evidenziano un miglioramento reale ma con un andamento a rilento: le perdite sono state di 81,4 milioni nel 2023/24 e di 53,8 nel 2024/25. La riduzione di 28 milioni dimostra che il taglio dei costi sta funzionando e questa sarà anche la linea dei Friedkin nel momento in cui la commissione deputata a controllare i conti tirerà le somme del percorso, giudicandolo virtuoso o negativo. Gli sforzi, anche quando non vengono raggiunti gli obiettivi, sono sempre premiati. Rielaborati con i criteri Uefa, che considera “positive” le perdite dovute a investimenti nel vivaio, nelle infrastrutture e nel calcio femminile, i due bilanci dovrebbero stimare circa 44 e 15 milioni di perdite, per un totale di 59 milioni nel biennio. Praticamente la Roma si presentava già al limite dei 60, prima di cominciare la stagione 2025-26. E le plusvalenze? Chiudendo l’esercizio con un rosso tra i 25 e i 30 milioni, gli aggiustamenti tecnici delle formule Uefa porterebbero il risultato 2026 sostanzialmente a zero. Certo è che per centrare l’obiettivo di sostenibilità sarebbe servita almeno una cessione top entro il 30 giugno, che però non è arrivata. Tutti i big, seguendo la linea di Gasp, sono rimasti a Trigoria. Ma, come detto, la Roma dovrebbe avere un altro mese (scadenza fine luglio) per limare eventualmente la parte relativa alle perdite nella documentazione che a ottobre dovrà presentare al massimo organismo del calcio europeo.

Le ipotesi e la possibile sanzione

La peggiore delle ipotesi, se neppure a luglio arriveranno plusvalenze sostanziose (fin qui la Roma ne ha fatte per 22 milioni circa), sarà quella della sanzione. Che si articolerà in due direzioni: una multa salata (anche di 15 milioni) da un lato, la limitazione delle liste nel 2027-28 con la possibilità di inserire 22 calciatori anziché 25 dall’altra. Friedkin può permettersi il lusso di agire in base a come tirerà il vento: se riuscirà a vendere rispetterà il settlement agreement, viceversa risolverebbe una volta per tutte il contenzioso pagando la super multa e accettando la restrizione sulla rosa. I soldi, a Houston, non sono mai stati un problema. La proprietà ha sempre preferito far pesare le proprie idee, in questo caso la questione di principio che la Roma avrà pure bisogno di vendere, ma nessuno può pensare di costringerla a farlo alle proprie condizioni.