Mercato Roma, Dovbyk aspetta le chiamate dalla Spagna

ROMA - Artem Dovbyk guarda avanti e aspetta. Aspetta un’offerta, aspetta il progetto giusto, aspetta soprattutto la possibilità di ripartire. La direzione sembra ormai tracciata: la Spagna è la destinazione preferita dell’attaccante, convinto di aver bisogno di cambiare aria per ritrovare fiducia e tornare a sentirsi al centro di un progetto tecnico, con una maglia da titolare sulle spalle. Una sensazione che non nasce oggi. Il suo futuro era già stato in bilico la scorsa estate, quando era stato vicinissimo al trasferimento, e poi di nuovo durante il mercato invernale, prima che la necessità di sottoporsi all’operazione per l’infortunio cambiasse inevitabilmente i piani.

Dovbyk verso l'addio

Stavolta, però, il vento sembra soffiare con maggiore decisione verso l’addio. L’attaccante attende che arrivino le proposte giuste dalla Liga, il campionato dove immagina di rilanciare la propria carriera. Il Betis e l’Atletico Madrid hanno già acceso i riflettori su di lui e monitorano la situazione, pronti a valutare l’affondo nelle prossime settimane. L’estate è ancora lunga e il futuro di Dovbyk resta tutto da scrivere. Ma una cosa appare evidente: il centravanti è alla ricerca di una nuova opportunità, di una squadra che creda in lui senza esitazioni e gli restituisca quel ruolo da protagonista che sente di poter ancora ricoprire. La caccia al nuovo club è ufficialmente iniziata.