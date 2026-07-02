Roma, prima Dybala: i rinnovi sulla linea del traguardo

In tre sulla linea del traguardo, con un podio già definito: primo Dybala, secondo Celik, terzo Pellegrini . Seguendo questo ordine, dalle prossime ore la Roma procederà ai rinnovi dei calciatori che da ieri sono formalmente liberi dall’impegno con i giallorossi. Alla fine, il club non è riuscito a portare Paulo, Zeki e Lorenzo alla firma entro il 30 giugno. Il rapporto è rimasto sempre molto stretto, tanto che tutti e tre non hanno preso accordi con altre società.

Roma, Dybala rinnova: le cifre e i dettagli dell'accordo

A Gasperini, il loro principale sponsor, hanno promesso fedeltà. Al gruppo, già dopo Verona, hanno espresso la volontà di andare avanti insieme. Nello spogliatoio è stato sancito un patto Champions. Dybala sottoscriverà un biennale con opzione per il terzo anno a una cifra vicina ai 3 milioni netti a stagione, accettando una riduzione dell’ingaggio del 65%. Poi toccherà a Celik, l’unico al quale è stato concesso un leggero incremento: nel nuovo accordo, probabilmente quadriennale, il turco andrà percepire poco più di 2,5 milioni l’anno, rientrando comunque nei parametri di sostenibilità.

Prima Dybala, poi Celik e Pellegrini

CASO PELLE. Infine, ha già accettato una decurtazione del 50% Pellegrini: Lorenzo ha guadagnato fino a ieri 6 milioni, d’ora in avanti passerà a 3. Ma la firma ancora non c’è. E così, dopo 21 lunghi anni, per la prima volta si è ritrovato senza un legame contrattuale con la squadra per la quale ha sempre tifato. Pelle ovviamente spera che questa sospensione duri il meno possibile.