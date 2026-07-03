Dybala prende tempo: è stizzito con la Roma, ma vuole restare

La riflessione

- Tra una settimana esattatornerà nella Capitale. Lo farà con la valigia pronta per iniziare la sua quinta stagione in giallorosso, ma con una situazione che fino a pochi mesi fa sarebbe sembrata impensabile: il numero 21 è ancora senza un nuovo contratto e, al 3 luglio, resta uno svincolato a tutti gli effetti. Un dettaglio che pesa, soprattutto per un giocatore del suo calibro e del suo significato all’interno della Roma. Non è una questione di volontà., che dal momento del suo arrivo a Trigoria ha dato una netta accelerata a un dossier rimasto troppo a lungo impantanato. E non lo è nemmeno da parte dello stesso, che nel frattempo ha preferito non aprire davvero la porta alle proposte arrivate da altri club,in testa. La sua priorità è sempre rimasta la Roma. Eppure l’argentino si sarebbe aspettato un percorso molto diverso.

La trattativa, infatti, è stata lunga, tortuosa, logorante. Prima con Massara, poi tra continui rallentamenti con i consulenti dei Friedkin e infine nelle mani di D’Amico, chiamato ad arrivare dove gli altri si sono fermati: la fumata bianca. Una firma che, però, dovrà ancora attendere. Non arriverà probabilmente prima di lunedì. Dybala ha deciso di concedersi qualche giorno di riflessione dopo aver ricevuto la controproposta della Roma: un rinnovo di un solo anno con opzione per un’ulteriore stagione, esercitabile esclusivamente dal club, con cifre inferiori ai tre milioni e bonus legati alle presenze in campo. Una formula che non ha soddisfatto (eufemismo) il fantasista argentino, convinto di meritare un riconoscimento differente per il peso tecnico, carismatico e simbolico che continua ad avere nella squadra. Perché Paulo non è un giocatore qualunque. È il volto della Roma, il leader tecnico, il campione più rappresentativo della rosa e, almeno nelle intenzioni, uno dei testimonial destinati a rappresentare il club durante le celebrazioni del centenario con l’attivazione del prolungamento del contratto per un’altra stagione. Così la risposta è stata quella di fermarsi, riflettere e valutare. Non per mettere in discussione il suo futuro in giallorosso, ma per ribadire un disappunto verso una gestione della trattativa che, nella sua prima fase, non è stata all’altezza delle aspettative. Nel frattempo, insieme al suo agente Carlos Novel, preparerà alcune richieste migliorative da inserire nell’accordo definitivo.