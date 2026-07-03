Dybala prende tempo: è stizzito con la Roma, ma vuole restare
La riflessione
La trattativa, infatti, è stata lunga, tortuosa, logorante. Prima con Massara, poi tra continui rallentamenti con i consulenti dei Friedkin e infine nelle mani di D’Amico, chiamato ad arrivare dove gli altri si sono fermati: la fumata bianca. Una firma che, però, dovrà ancora attendere. Non arriverà probabilmente prima di lunedì. Dybala ha deciso di concedersi qualche giorno di riflessione dopo aver ricevuto la controproposta della Roma: un rinnovo di un solo anno con opzione per un’ulteriore stagione, esercitabile esclusivamente dal club, con cifre inferiori ai tre milioni e bonus legati alle presenze in campo. Una formula che non ha soddisfatto (eufemismo) il fantasista argentino, convinto di meritare un riconoscimento differente per il peso tecnico, carismatico e simbolico che continua ad avere nella squadra. Perché Paulo non è un giocatore qualunque. È il volto della Roma, il leader tecnico, il campione più rappresentativo della rosa e, almeno nelle intenzioni, uno dei testimonial destinati a rappresentare il club durante le celebrazioni del centenario con l’attivazione del prolungamento del contratto per un’altra stagione. Così la risposta è stata quella di fermarsi, riflettere e valutare. Non per mettere in discussione il suo futuro in giallorosso, ma per ribadire un disappunto verso una gestione della trattativa che, nella sua prima fase, non è stata all’altezza delle aspettative. Nel frattempo, insieme al suo agente Carlos Novel, preparerà alcune richieste migliorative da inserire nell’accordo definitivo.
Il legame con la Roma
I rapporti tra D’Amico e l’entourage, però, sono decisamente più fluidi. Il diesse ha instaurato un dialogo costruttivo con Novel e continua a lavorare per limare gli ultimi dettagli. La sensazione, condivisa da entrambe le parti, è che alla fine prevalga ciò che ha sempre fatto la differenza: il legame profondo di Dybala con l’ambiente e con una squadra che considera ormai una seconda famiglia. C’è poi un altro fattore che spinge nella stessa direzione: Gasperini. Il tecnico ha chiesto con forza la permanenza dell’argentino, convinto che qualità, esperienza e leadership siano imprescindibili per costruire una Roma competitiva. Tra una settimana Paulo sarà di nuovo a Roma, tra dieci giorni scatterà il raduno a Trigoria. Prima ci saranno ancora telefonate e confronti. Poi, salvo sorprese, arriverà quella firma attesa da tutti. Sofferta, rincorsa, complicata oltre il previsto, ma destinata a chiudere una vicenda che, nonostante le insidie, sembra ormai avere un finale già scritto. E sarà il finale che la Roma, Gasperini e soprattutto Dybala hanno sempre immaginato.