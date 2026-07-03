Roma, che intreccio per Greenwood: spunta anche l’Atletico

ROMA - C’è un terzo incomodo nella telenovela Greenwood . Ed è un competitor di peso per una Roma che fin qui ha dovuto soltanto fronteggiare l’interesse di un Fenerbahçe che fin qui, a differenza dei giallorossi, può promettere all’inglese soltanto la speranza di un posto in Champions. Su Mason si è mosso infatti l’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha portato avanti dei sondaggi, ponendosi però una condizione per farli diventare un assalto in piena regola: l’uscita di uno tra Avarez e Sorloth.

La trattativa Greenwood

La Roma Greenwood lo vuole invece a prescindere, è in prima fila nelle priorità di Gasperini e in questo momento, con il 30 giugno alle spalle e l’orizzonte del settlement agreement spostabile al 31 luglio, rappresenta anche la priorità del ds D’Amico. Roma e Marsiglia stanno dialogando alle più alte sfere: Dan Friedkin ha infatti avviato da tempo un filo diretto con Frank McCourt, il connazionale proprietario dell’OM. I francesi chiedono 55 milioni per sbloccare l’affare, a Trigoria però restano convinti che la controparte si possa convincere con un’offerta da 46 milioni bonus inclusi. Il calciatore, in questa fase, resta in paziente attesa.

I contatti con Gasperini

Ha fatto sapere ai suoi agenti di preferire la destinazione romanista e ha già avuto modo di mettersi in contatto con Gasperini, che gli avrebbe spiegato il senso del progetto e la centralità del suo ruolo nello scacchiere tattico. Gian Piero utilizzerebbe Greenwood in entrambe le posizioni della trequarti essendo lui ambidestro. Con Dybala formerebbe una coppia da sogno alle spalle di un centravanti formidabile come Malen. L’intesa c’è anche dal punto di vista economico: Mason a Roma partirebbe da uno stipendio da 4,5 milioni l’anno, destinato a salire grazie a dei bonus.