Greenwood aspetta i Friedkin, l’offerta della Roma è pronta: quando arriverà e tutte le cifre

ROMA - Mason Greenwood aspetta la Roma . Ma soprattutto aspetta i Friedkin . Da tre settimane l’ attaccante inglese ha dato la sua parola a D’Amico , scegliendo di congelare ogni altra possibilità in attesa della mossa giallorossa . Un attestato di fiducia importante che adesso il club capitolino vuole trasformare in un vantaggio concreto nella corsa al giocatore, anticipando la concorrenza dell’ Atletico Madrid e del Fenerbahçe che nelle ultime ore sta provando un nuovo affondo con il Marsiglia alzando l’offerta . Per la Roma manca l’ultimo semaforo verde, quello di Dan e Ryan Friedkin . Poi la trattativa entrerà finalmente nel vivo . A Trigoria si lavora senza sosta . Sul tavolo è pronta una proposta da circa 45 milioni di euro, bonus compresi , costruita con formule di pagamento studiate nei dettagli: percentuale sulla futura rivendita , premi facilmente raggiungibili e altri più complessi, così da presentare al club francese un pacchetto complessivamente molto competitivo anche se non da 55 milioni, come chiede l’OM .

Roma-Greenwood, attesa Friedkin

L’ultimo tassello resta il via libera dei Friedkin. D’Amico, nelle continue call con Gasperini e Ryan, ha illustrato ogni particolare della strategia per arrivare all’inglese. Il tecnico, tra l’altro, rientrerà in anticipo dalle vacanze proprio per lavorare fianco a fianco con il direttore sportivo prima del raduno del 13 luglio, segnale evidente di quanto queste ore siano considerate decisive nella costruzione della nuova squadra. Il disco verde della proprietà è slittato di qualche ora per un motivo ben preciso. Ieri Dan e Ryan Friedkin erano negli Stati Uniti per le celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza, appuntamento che ha inevitabilmente posticipato le ultime riunioni strategiche sull’asse Roma-Houston. Ma il conto alla rovescia è ormai iniziato e presumibilmente tra oggi e domani a Trigoria si aspettano che arrivi finalmente l’autorizzazione definitiva per spedire l’offerta al Marsiglia.

Greenwood, l'OM decide

Anche in Francia il tempo stringe. Il club dovrà decidere nelle prossime ore se convocare Greenwood per il raduno alla Commanderie oppure se la sua situazione di mercato sia ormai destinata a entrare nella fase conclusiva. Nel frattempo il nuovo presidente Stéphane Richard ha fotografato perfettamente il momento del Marsiglia: «Dobbiamo separarci da alcuni giocatori per ristabilire l’equilibrio finanziario e ridurre drasticamente il monte ingaggi. Non possiamo mantenere una rosa con stipendi totali superiori ai 100 milioni all’anno - ha detto a La Provence -. Tuttavia mi rifiuto di vendere i nostri migliori giocatori a un prezzo di saldo. Detto questo, la situazione attuale ci obbliga un profondo rinnovamento della rosa». Uno scenario che potrebbe aprire anche altri fronti. Greenwood resta il primo obiettivo, ma nella lista dei possibili partenti ci sono anche Timber, Gouiri e Paixao, profili che potrebbero tornare d’attualità, specialmente i primi due se dovesse concretizzarsi l’interesse del Manchester United per El Aynaoui. Per ora, però, ogni energia è concentrata sull’attaccante inglese. La Roma sente di avere il giocatore dalla propria parte. Greenwood ha aspettato, ha mantenuto la parola e continua a farlo. Adesso tocca al club giallorosso completare l’opera. L’offerta è pronta, la strategia è definita e il via libera della proprietà sembra ormai soltanto una questione di ore. Sarà la settimana della verità: quella in cui una lunga attesa potrà finalmente trasformarsi in una trattativa destinata a entrare nel vivo.