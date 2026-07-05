Dybala rinnova, fondamentali Gasperini e D’Amico. Ecco quando tornerà a Roma

ROMA - Alla fine ha vinto il cuore . Non il contratto perfetto , non le condizioni ideali , ma la volontà di continuare a scrivere la sua storia con la Roma . Paulo Dybala è pronto a firmare il rinnovo , un accordo che non lo soddisfa pienamente ma che ha deciso comunque di accettare per restare il simbolo tecnico e carismatico della squadra che si prepara ad affrontare una stagione ricca di aspettative . L’ intesa è ormai vicina . Il nuovo accordo prevede un prolungamento di un anno con opzione unilaterale a favore della Roma per un’ulteriore stagione . Restano da definire gli ultimi dettagli : bonus, condizioni contrattuali e quel ritocco economico richiesto dalla Joya dopo aver accolto con sorpresa una durata del contratto ritenuta inferiore rispetto alle aspettative . Gli avvocati e i rappresentanti delle parti stanno lavorando per limare le ultime distanze , con l’obiettivo di mettere tutto nero su bianco già nei primi giorni della settimana.

Dybala e la riflessione

Per Dybala non è stata una trattativa semplice. La controproposta ricevuta dalla Roma la scorsa settimana lo aveva spinto a fermarsi e riflettere. Giorni trascorsi in Argentina insieme alla famiglia per valutare ogni aspetto dell’accordo e, soprattutto, per metabolizzare una gestione della negoziazione che non aveva convinto nelle prime fasi. Non una riflessione sul suo futuro in giallorosso, mai realmente in discussione, quanto piuttosto sul riconoscimento che riteneva di meritare. Eppure, quando è arrivato il momento di scegliere, la bilancia è tornata a pendere dalla parte del sentimento. Dybala ha deciso di venire incontro alla Roma, accettando un’intesa non certo perfetta ma sufficiente per proseguire un percorso che considera ancora incompiuto. Una scelta che racconta molto del legame costruito con l’ambiente giallorosso e della volontà di continuare a essere il punto di riferimento della squadra.

Dybala, spinta Gasp

C’è anche un altro motivo dietro questa decisione. Si chiama Gasperini. Il tecnico ha spinto con forza per la permanenza della Joya, individuandolo come il leader attorno al quale costruire anche la Roma del futuro. Un attestato di fiducia che Dybala ha apprezzato e che ha avuto un peso importante nelle sue valutazioni. La firma, in fondo, sarà anche un modo per ricambiare quella stima e iniziare insieme una nuova avventura. Tra cinque giorni Paulo tornerà nella Capitale insieme alla famiglia. L’obiettivo è farlo con il contratto già firmato, pronto a varcare ancora una volta i cancelli del Fulvio Bernardini da giocatore della Roma. Poi, dal 13 luglio, il raduno e il nuovo abbraccio con Gasp. La trattativa non è stata lineare, le incomprensioni non sono mancate e qualche ferita è rimasta aperta. Ma quando il sipario sta per calare, resta soprattutto un messaggio: Dybala ha scelto la Roma ancora una volta. Non perché fosse l’accordo migliore possibile, ma perché, a volte, il valore di una firma va oltre le cifre scritte sul contratto. E questa, per la Joya, ha il sapore di una scelta fatta con il cuore.