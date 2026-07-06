Il Marsiglia avvisa la Roma e convoca Greenwood: cosa succede adesso

Sono le ore della verità. Per la Roma, per il Marsiglia e soprattutto per Mason Greenwood . La lunga telenovela di mercato potrebbe essere arrivata al bivio decisivo: nelle prossime 48 ore si capirà se il club giallorosso riuscirà finalmente ad affondare il colpo oppure se dovrà fare i conti con il sorpasso della concorrenza e cambi di obiettivi. Oggi il Marsiglia riaprirà le porte della Commanderie per il raduno estivo. Il nuovo allenatore Bruno Genesio ha convocato anche Greenwood per i test atletici di inizio stagione, una scelta che rappresenta soprattutto un segnale verso l’esterno. L’OM, infatti, non vuole dare l’impressione di voler svendere il suo gioiello, anche se all’interno del club tutti sono perfettamente consapevoli che il futuro dell’attaccante sarà lontano dalla Francia. Resta da capire quale sarà la risposta del giocatore. L’ipotesi più probabile è che Greenwood si presenti regolarmente agli allenamenti, pur con la mente già rivolta alla prossima destinazione. La sua intenzione, però, è chiara: evitare qualsiasi rischio inutile. Nessuna voglia di forzare i ritmi o esporsi a possibili infortuni per una squadra con cui non disputerà più partite ufficiali. L’obiettivo è uno solo: chiudere al più presto il capitolo Marsiglia e iniziarne uno nuovo.

La concorrenza per Greenwood

Ed è proprio qui che entra in scena la Roma. A Trigoria sanno che non c’è più tempo da perdere. La proposta ufficiale deve arrivare in fretta, perché la concorrenza continua a muoversi. L’Atletico Madrid è tornato a dialogare con il Marsiglia, mentre il Fenerbahçe, pur mantenendo un profilo basso, sta lavorando sottotraccia per trovare un’intesa economica con il club francese. Sullo sfondo resta anche l’Al-Hilal, che Greenwood ha momentaneamente messo in stand-by, aspettando sviluppi dalla Capitale (e dall’Europa).

L'attesa e la strategia

Il nodo, però, resta sempre lo stesso. Alla Roma manca ancora il definitivo via libera della proprietà. Il direttore sportivo D’Amico, nel corso delle continue call con Gasp e Ryan Friedkin, ha illustrato nei minimi dettagli il piano per arrivare all’attaccante. Un lavoro costante, condiviso anche con il tecnico, che rientrerà in anticipo dalle vacanze proprio per confrontarsi con il diesse in vista del raduno del 13 luglio. Ora, però, serve l’ultimo semaforo verde. L’offerta è pronta: 45 milioni di euro per rompere gli indugi e sedersi ufficialmente al tavolo con il Marsiglia. I francesi, dal canto loro, continuano a chiedere tra i 50 e i 55 milioni e sperano di incassare quella cifra il prima possibile, senza fare distinzione tra la Roma e le altre pretendenti. La sensazione è che il conto alla rovescia sia davvero iniziato. Greenwood continua ad aspettare la Roma e il progetto giallorosso resta la sua priorità. Ma l’attesa non sarà infinita. Se entro le prossime ore non arriveranno segnali concreti, altri club sono pronti ad approfittarne. È il momento delle decisioni, quello in cui le strategie devono trasformarsi in offerte. Perché nel mercato, spesso, chi arriva un giorno dopo rischia di trovare la porta ormai chiusa.