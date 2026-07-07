Dybala in chiusura, per Celik è fatta e Pellegrini più vicino: quando può arrivare l'annuncio dei tre rinnovi

Cinque giorni per mettere tre firme pesantissime sul futuro della Roma. È la settimana dei rinnovi, quella in cui il club vuole trasformare le trattative in ufficialità e presentarsi al raduno del 13 luglio con tre tasselli fondamentali già blindati. Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik sono al centro del lavoro di D’Amico, deciso a chiudere il cerchio prima dell’inizio della nuova stagione giallorossa e consegnare a Gasperini una squadra con certezze tecniche e contrattuali.

Celik verso la firma

Il primo a tagliare il traguardo è Celik. Il rinnovo è già fatto e firmato: il terzino turco ha definito ogni dettaglio del nuovo accordo triennale da circa tre milioni di euro netti a stagione. Un’operazione possibile anche dal punto di vista economico, visto che la Roma continuerà a beneficiare delle agevolazioni del decreto crescita sul costo lordo dello stipendio. Manca soltanto l’annuncio ufficiale, atteso tra oggi e mercoledì, ma il dossier può considerarsi definitivamente chiuso.

Fumata bianca per Dybala

Subito dietro c’è Dybala. La fumata bianca è ormai vicina dopo giorni di confronti e gli ultimi ritocchi all’intesa. La Joya, come raccontato, aveva chiesto un adeguamento economico dopo aver accolto con qualche perplessità la proposta di un rinnovo annuale. La Roma è andata incontro alle richieste del numero 21 e l’accordo è ormai in chiusura: circa tre milioni di euro più una serie di bonus legati a presenze e gol, con un contratto di un anno e un’opzione unilaterale in favore del club per prolungare il rapporto di un’ulteriore stagione. Gasperini ha chiesto, voluto e ottenuto il prolungamento della sua Joya, Paulo tra venerdì e sabato sbarcherà a Roma per prepararsi al raduno di lunedì.

Al lavoro: la strategia della Roma

Più delicata, ma altrettanto viva, la partita che riguarda Pellegrini. Tra oggi e domani è previsto un nuovo incontro tra D’Amico e l’entourage del centrocampista, con la volontà condivisa di arrivare alla fumata bianca. L’obiettivo è costruire un accordo sulla stessa linea degli altri rinnovi: un contratto triennale da circa tre milioni di euro a stagione. I dialoghi proseguono in un clima di fiducia e la sensazione è che le parti vogliano trovare un’intesa nel più breve tempo possibile. La strategia della Roma è chiara. Parallelamente al lavoro sul mercato in entrata, il club vuole consolidare lo zoccolo duro della rosa, blindando tre giocatori che, per motivi diversi, rappresentano altrettanti punti di riferimento del progetto. Celik garantisce affidabilità ed equilibrio, Pellegrini resta uno dei capitani e uno dei leader dello spogliatoio, mentre Dybala continua a essere il volto tecnico della squadra e il giocatore chiamato ad accendere l’entusiasmo dei tifosi. D’Amico ha fissato l’obiettivo: arrivare al 13 luglio, giorno del raduno a Trigoria, con i tre rinnovi ufficializzati. Sarebbe il primo grande successo della sua nuova gestione, un segnale di continuità e di forza per una Roma che vuole ripartire con basi solide e presentarsi ai nastri di partenza con il futuro già scritto nero su bianco.