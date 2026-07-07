Greenwood al raduno del Marsiglia con la testa altrove: si allena e aspetta la Roma
ROMA - Greenwood è tornato ieri alla Commanderie per il raduno del Marsiglia, ma con la testa rivolta altrove. L’attaccante inglese ha risposto alla convocazione del nuovo tecnico Bruno Genesio, sostenendo i test medici e le prime prove atletiche che serviranno a preparare l’inizio degli allenamenti veri e propri, in programma da domani mattina. Una presenza dovuta, più formale che sostanziale, perché tutte le parti sono consapevoli che la sua avventura in Francia è ormai ai titoli di coda. Anche i segnali lanciati dal Marsiglia raccontano una storia ben precisa. Il club continua a gestire la situazione senza creare strappi, ma dal punto di vista mediatico Greenwood è già stato messo in secondo piano. L’attaccante, infatti, non è stato scelto tra i volti della nuova campagna abbonamenti e nelle immagini diffuse ieri dai canali social per raccontare il primo giorno di raduno compare soltanto in uno scatto, peraltro di spalle, mentre stringe la mano e saluta Genesio.
La scelta sul futuro
Dettagli che confermano come il club francese stia già preparando il terreno alla sua cessione. La Roma, però, deve accelerare. L’obiettivo è chiudere l’operazione entro il 15 luglio, data in cui il Marsiglia partirà per la tournée in Costa d’Avorio. L’idea è evitare che la vicenda si trascini ulteriormente e regalare a Gasperini uno dei suoi principali obiettivi di mercato il prima possibile. Il tecnico resta in costante contatto con Greenwood, così come il direttore sportivo D’Amico. Il messaggio è sempre lo stesso: pazientare ancora un po’ e continuare ad aspettare la Roma. Un’attesa che il giocatore, almeno finora, ha dimostrato di voler rispettare, convinto dal progetto giallorosso e desideroso di trasferirsi nella Capitale. Adesso, però, servono i fatti. A Trigoria si attende ancora il definitivo via libera dei Friedkin per far partire l’offerta ufficiale al Marsiglia. La proposta dovrebbe essere formalizzata nelle prossime ore, mentre i dirigenti continuano a rifinire gli ultimi dettagli prima di presentarla al club francese. Il tempo, però, corre veloce: Greenwood aspetta la Roma, ma la finestra per chiudere l’affare non resterà aperta ancora a lungo.