Greenwood al raduno del Marsiglia con la testa altrove: si allena e aspetta la Roma 

ROMA - Greenwood è tornato ieri alla Commanderie per il raduno del Marsiglia, ma con la testa rivolta altrove. L’attaccante inglese ha risposto alla convocazione del nuovo tecnico Bruno Genesio, sostenendo i test medici e le prime prove atletiche che serviranno a preparare l’inizio degli allenamenti veri e propri, in programma da domani mattina. Una presenza dovuta, più formale che sostanziale, perché tutte le parti sono consapevoli che la sua avventura in Francia è ormai ai titoli di coda. Anche i segnali lanciati dal Marsiglia raccontano una storia ben precisa. Il club continua a gestire la situazione senza creare strappi, ma dal punto di vista mediatico Greenwood è già stato messo in secondo piano. L’attaccante, infatti, non è stato scelto tra i volti della nuova campagna abbonamenti e nelle immagini diffuse ieri dai canali social per raccontare il primo giorno di raduno compare soltanto in uno scatto, peraltro di spalle, mentre stringe la mano e saluta Genesio.