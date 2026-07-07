Tentazione Tresoldi per la Roma, ma serve cedere Dovbyk: raffreddata la pista Genoa, il motivo

Il futuro dell’attacco della Roma passa da Artem Dovbyk. È questo il primo tassello di un effetto domino che potrebbe cambiare il volto del reparto offensivo giallorosso. Prima però serve un’uscita. E la società, stavolta, ha un obiettivo ben preciso: monetizzare. Il Genoa si è fatto avanti chiedendo l’attaccante ucraino in prestito. I contatti non sono mancati, tanto che Daniele De Rossi ha parlato direttamente con il giocatore per capire margini e disponibilità. Una pista concreta, ma che la Roma ha deciso di raffreddare. Il motivo è semplice: un prestito secco - tra l’altro con gran parte dell’ingaggio pagato dai giallorossi - non risolverebbe le esigenze del club. A Trigoria si lavora per una formula diversa, che possa garantire un ritorno economico. L’idea è quella di un prestito con diritto di riscatto, meglio ancora con obbligo al verificarsi di determinate condizioni, accompagnato dall’assunzione dell’intero ingaggio da parte del club acquirente. Artem ha interessamenti importanti dalla Spagna: piace al Villarreal e al Real Betis che si è già mosso sia con l’entourage sia con la Roma. Ma non solo, segnali sono arrivati anche dalla Germania e dalla Turchia: D’Amico aspetta contatti diretti e ufficiali per portare avanti la cessione. Solo dopo potrà prendere realmente forma il piano per il nuovo centravanti.