Retroscena Friedkin, perché non hanno ancora affondato il colpo per Greenwood. I segnali della Roma per la Uefa

ROMA - In un’estate in cui i tifosi vorrebbero vedere arrivare subito i grandi colpi, la Roma è costretta a seguire una tabella di marcia ben precisa. Dopo il mancato completamento delle cessioni previste entro il 30 giugno e in attesa dell’ok alla proroga del settlement agreement fino al 31 luglio, la Roma non avrebbe potuto presentarsi all’inizio di luglio con un investimento da circa 50 milioni di euro . Un segnale che difficilmente sarebbe passato inosservato a Nyon. Anche se l’operazione verrebbe contabilizzata nel prossimo esercizio, un acquisto di quelle dimensioni prima di sistemare i conti avrebbe inevitabilmente acceso i riflettori dell’Uefa.

La strategia dei Friedkin

E i Friedkin non hanno alcuna intenzione di alimentare tensioni proprio nella fase più delicata del percorso di risanamento. Ecco perché tutto procede con estrema cautela. Così i tifosi sono in attesa del primo colpo di mercato. Non è immobilismo, ma una strategia obbligata, costruita per rispettare ogni parametro prima di dare l’assalto ai rinforzi. La stessa logica ha accompagnato anche altri dossier rimasti in sospeso. I rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik, destinati comunque a chiudersi nei prossimi giorni, hanno seguito lo stesso principio: attendere il momento giusto prima di formalizzare ogni passaggio.

Le cessioni per fare cassa

Non sono da escludere le cessioni per fare cassa e mandare un segnale all’Uefa: la Roma ascolta, valuta e aspetta l’offerta giusta, consapevole che una grande uscita potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare definitivamente tutta la campagna acquisti. «Il Mondiale ha attirato l’attenzione degli agenti e dei club, dalla prossima settimana si entrerà nel vivo del mercato», ha detto Gasperini. Parole che hanno avuto l’effetto di abbassare la tensione. I tifosi aspettano, ma lo fanno con una fiducia crescente nel nuovo allenatore e nella programmazione della società.