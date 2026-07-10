La Roma guarda al futuro: rinnovato il contratto del promettente Guaglianone

Mattia Guaglianone ha rinnovato il suo contratto con la Roma. È considerato uno dei migliori prospetti del settore giovanile giallorosso. In grado di giocare come esterno d'attacco, trequartista e centrocampista, Guaglianone era in scadenza. Sulle sue tracce c'erano diversi club di prima fascia sia in Italia sia all’estero. La Roma li ha preceduti blindando il talentuoso sedicenne. Un accordo raggiunto anche facendo leva sulla ferma convinzione, trasmessa al ragazzo, di renderlo uno dei giocatori sui quali si intende puntare con forza per il futuro.