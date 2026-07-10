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La Roma guarda al futuro: rinnovato il contratto del promettente Guaglianone

Blindato il talentuoso sedicenne che prenderà parte al ritiro della prima squadra agli ordini di Gasperini
3 min
TagsGuaglianoneRomaCalciomercato

Mattia Guaglianone ha rinnovato il suo contratto con la Roma. È considerato uno dei migliori prospetti del settore giovanile giallorosso. In grado di giocare come esterno d'attacco, trequartista e centrocampista, Guaglianone era in scadenza. Sulle sue tracce c'erano diversi club di prima fascia sia in Italia sia all’estero. La Roma li ha preceduti blindando il talentuoso sedicenne. Un accordo raggiunto anche facendo leva sulla ferma convinzione, trasmessa al ragazzo, di renderlo uno dei giocatori sui quali si intende puntare con forza per il futuro.

Settore giovanile Roma, D'Amico e Margiotta subito al lavoro. Guaglianone in ritiro con Gasperini 

Il direttore sportivo D’Amico si è da subito attivato per una radicale riorganizzazione del vivaio, considerato fondamentale per la programmazione a breve e lungo termine della Roma. Il prolungamento dell'accordo con Guaglianone rappresenta una prima testimonianza concreta del nuovo indizirro societario, protesto alla valorizzazione dei talenti e alla fiducia nei migliori giovani presenti tra i tesserati.

La nomina di Massimo Margiotta come responsabile del settore giovanile è un'ulteriore scelta finalizzata all'intraprendere questa direzione. E produce, dunque, i suoi primi effetti positivi. Guaglianone sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini nella prima fase del ritiro estivo. Verrà valutato, avrà modo di allenarsi con i giocatori della prima squadra e di imparare da loro.

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