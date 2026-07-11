Soulé e Koné possono lasciare la Roma: quanto chiede D’Amico. E su Garnacho…

A cquisti e cessioni, non per forza in questo ordine. Il mercato della Roma passa dai soldi della Champions ma anche dalle plusvalenze e dalla necessità di accumulare un tesoretto da reinvestire. Tony D’Amico lavora su più tavoli contemporaneamente , ma il primo tassello è rappresentato dall’addio di Matias Soulé . Un sacrificio pesante dal punto di vista tecnico, ma che garantirà ai giallorossi un doppio vantaggio: risorse immediate per il mercato e un segnale importante all’Uefa sul fronte del Fair Play Finanziario.

D'Amico vola in Inghilterra per Soulé

L’ex talento della Juventus è uno dei giocatori che può assicurare il maggior margine economico. Il suo agente, Martin Guastadisegno, in questo momento si trova in Inghilterra per trattare l’ingaggio sia con il Sunderland sia con il Fulham che hanno manifestato interesse per l’attaccante. Il suo valore residuo a bilancio è di 15,5 milioni di euro: una cessione intorno ai 35 milioni permetterebbe alla Roma di registrare una plusvalenza compresa tra i 20 e i 21 milioni.

Il Manchester United punta su Koné

Intanto dall’Inghilterra continuano a rimbalzare indiscrezioni sull’interesse del Manchester United per Koné, protagonista di una prestazione straordinaria contro il Marocco e ormai punto fermo della Francia. Abbandonata la pista Ederson, gli inglesi vorrebbero puntare forte sul giallorosso reputato un elemento perfetto per il calcio della Premier. La posizione della Roma, però, è chiarissima: oggi non bastano 50 milioni di euro per convincere Gasp a privarsene. I club interessati sono avvisati.

Diego Moreira possibile obiettivo

Mentre si studiano le uscite, D’Amico continua a preparare il terreno per le entrate. Uno dei nomi che ha ripreso quota è quello di Diego Moreira, esterno classe 2004 dello Strasburgo. Dopo un primo sondaggio effettuato prima del Mondiale, la Roma è tornata alla carica con il club francese, anche se la valutazione da 40 milioni di euro rappresenta un ostacolo importante. Il diesse proverà a limare le richieste sia dello Strasburgo sia del Chelsea, che conserva il diritto di ricompra sul giocatore.

Garnacho, Godts e Tresoldi: il punto

La lista, però, è lunga e ricca di profili internazionali. In cima resta Garnacho: il Chelsea al momento non apre al prestito, D’Amico ha già avuto contatti con l’entourage del giocatore e sta studiando la sostenibilità di un affare che richiederebbe un investimento importante. Tra i talenti osservati con maggiore interesse c’è anche Mika Godts dell’Ajax, reduce da una stagione straordinaria in Eredivisie chiusa con 17 gol e 12 assist. Così come continua a essere seguito Tresoldi, l’italotedesco che piace particolarmente a Gasperini, pronto a utilizzarlo come alternativa a Malen. Naturalmente ogni ingresso dipenderà dalle uscite. In questo senso sarà determinante anche la situazione legata a Dovbyk, il cui eventuale addio aprirebbe nuovi margini di manovra. ©riproduzione riservata