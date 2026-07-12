Dybala ha firmato il rinnovo con la Roma: tutto sul nuovo contratto e l’abbraccio con Gasperini

ROMA - La firma è arrivata, adesso può ricominciare la storia. Paulo Dybala è pronto a riprendersi Roma . Dopo aver sottoscritto il nuovo contratt o che lo legherà ai giallorossi per un’altra stagione, la Joya nella serata di ieri è sbarcata nella Capitale per ricominciare dove aveva lasciato : Trigoria, Gasperini e un popolo che non ha mai smesso di considerarlo il proprio fuoriclasse.

Dybala, c'è la firma per il rinnovo con la Roma

L’attesa è finita. Quella che per settimane era stata una semplice volontà condivisa si è trasformata in realtà con la firma sul nuovo accordo. Dybala ha scelto ancora una volta la Roma, la Roma ha scelto ancora una volta Dybala. Un finale scontato forse nel cuore di tutti, ma che aveva bisogno dell’ultimo passaggio formale per diventare definitivo. Ieri, oltre all’argentino, è arrivato anche Carlos Novel nella Capitale che si trovava già in Europa per altri impegni professionali: l’agente ha avuto modo di incontrare D’Amico per sancire ufficialmente il rinnovo. Tutto è ormai pronto per il nuovo inizio.

L'argentino torna a Trigoria da Gasperini

Domani sarà il giorno del ritorno a Trigoria. Dybala varcherà nuovamente i cancelli del Fulvio Bernardini per mettersi a disposizione di Gasperini, che considera il numero 21 uno dei punti di riferimento tecnici della nuova Roma. Da domani quindi si inzierà a programmare una stagione nella quale la Joya sarà chiamata a ritagliarsi un ruolo da protagonista tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Ma sarà anche l’occasione per salutare Ryan Friedkin. Il vicepresidente giallorosso, tornato operativo nella Capitale per guidare da vicino le strategie del club, aveva dato il via libera al rinnovo del fantasista argentino, condividendo la scelta di puntare ancora sul talento e sull’esperienza di uno dei simboli della squadra. Un segnale di continuità, ma anche di fiducia verso un calciatore che, quando è stato bene, ha sempre fatto la differenza. E lo ha dimostrato la scorsa stagione quando è tornato dall’infortunio che ne aveva compromesso il cammino nel 2026: quattro assist fondamentali nelle ultime tre partite di campionato, colpi vincenti che hanno contribuito al terzo posto in classifica e alla qualificazione in Champions. Se non vuol dire essere decisivi così...

Un nuovo inizio per la Joya

Per Dybala si apre così un’altra pagina della sua avventura romanista. Con il contratto finalmente alle spalle e la serenità ritrovata, il numero 21 può concentrarsi esclusivamente sul campo. L’obiettivo è chiaro: lasciarsi indietro gli infortuni, tornare a essere decisivo e guidare la Roma in una stagione che si annuncia ricca di sfide tra campionato e coppe. Da oggi la Joya è di nuovo a casa. E Roma è pronta ad accoglierla ancora una volta con lo stesso entusiasmo del primo giorno. Per Paulo questo sarà un nuovo inizio.