Xabi Alonso non esclude la cessione di Garnacho alla Roma: "Vedremo"

Parole. Ma che hanno un peso specifico in chiave calciomercato. Xabi Alonso ha aperte alla cessione di Alejandro Garnacho , esterno che piace alla Roma e per il quale non sembra esserci posto nel nuovo Chelsea : "C’è un interesse da parte di un altro club, quindi vediamo come si svilupperà la situazione . Spero che la vicenda si concluda nel miglior modo possibile per tutte le parti". Insomma, Xabi Alonso non sembra intenzionato a dare chance a Garnacho, mentre conta di rilanciare Nicolas Jackson, di ritorno dal prestito al Bayern, ("verrà con noi in Asia") e di trattenere Enzo Fernandez, finito nel mirino del Real Madrid ("Abbiamo parlato. Ma come potete immaginare, ciò di cui abbiamo parlato rimane privato. Se voglio che resti? Sì").

Chelsea, anno zero con Xabi Alonso

Nella sua prima conferenza stampa da allenatore dei Blues, Alonso assicura di aver visto giocatori vogliosi di "disputare una buona stagione. Dopo l’anno scorso ripartiamo da zero, ci sono nuovi volti nello staff e anche un nuovo allenatore, ma sono davvero entusiasti di quello che stiamo facendo. C’è energia positiva, entusiasmo. Dobbiamo prepararci bene, abbiamo tempo per farlo. È davvero importante costruire la mentalità giusta per competere, creare le basi corrette". Se il Chelsea possa da subito lottare per il titolo in Premier League, Xabi Alonso non lo sa: "Sarà il tempo a dirlo. Sono sicuro che abbiamo l’ambizione di vincere molte partite e di essere competitivi. Ma sono anche fiducioso, possiamo vivere una grande stagione".

Sul Mondiale della Spagna

Non manca una battuta sui Mondiali e sulla sua Spagna, che è arrivata in semifinale: "Hanno una grande squadra, riesco a immaginarli vincere questo Mondiale".