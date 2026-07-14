Gasperini chiede ai Friedkin una scossa sul mercato: Koné in uscita, ecco Garnacho-Moreira

Adesso basta parole, servono fatti. Gasperini ha scelto il primo giorno della nuova stagione per lanciare il messaggio più forte possibile: la Roma deve cambiare passo, subito. Perché il tempo degli studi e delle riflessioni è finito. «Da oggi inizia il vero mercato, dobbiamo accelerare per stare al passo delle altre squadre», ha detto a Radio Anch’io sport. Una frase che suona come un richiamo alla proprietà, alla dirigenza e a tutta la macchina giallorossa. Il tecnico ha parlato con lucidità, ma anche con la consapevolezza di chi sa che i prossimi giorni indirizzeranno la stagione. Il messaggio è chiaro: per costruire una Roma competitiva servono decisioni rapide. Ecco perché Gasp ha indicato anche la figura chiave di questa fase . «Sarà fondamentale la presenza della proprietà perché il mercato è fatto di decisioni e di risposte immediate. Il suo sbarco sarà determinante, ci auguriamo tutti di fare un buon mercato e di dare risposte all’entusiasmo di una città che ha già fatto tantissimi abbonamenti (più di 20mila, ndr)».

Roma, il pacchetto unico

Un invito diretto a Ryan Friedkin, sbarcato ieri nella Capitale, chiamato a dare il via libera alle operazioni sulle quali D’Amico sta lavorando con maggiore intensità: Garnacho e Moreira. L’argentino è ormai ai margini del Chelsea e ieri Xabi Alonso ha confermato che lascerà il club. La Roma vuole sfruttare il momento per anticipare la concorrenza, forte anche della volontà del giocatore di vestire il giallorosso e condividere il campo con Dybala. Sul tavolo c’è anche Moreira. Il belga appartiene allo Strasburgo, società che condivide la stessa galassia del Chelsea, e proprio questo particolare rende tutt’altro che impossibile immaginare una doppia operazione. La Roma è pronta a investire subito 35 milioni più una percentuale sulla futu ra rivendita del giocatore, per poi chiedere una formula meno pesante nell’immediato (prestito con riscatto) per Garnacho. Anche in questo caso servirà il via libera della proprietà alla doppia operazione con la BlueCo, il consorzio guidato dall’americano Todd Boehly che controlla Chelsea e Strasburgo.

Roma, le uscite: il futuro di Koné

Per comprare, però, bisognerà anche vendere. E se Soulé continua a essere seguito da Sunderland e Fulham, è Koné il nome destinato ad animare il mercato internazionale. United e Liverpool osservano con attenzione il centrocampista francese, mentre Gasp di fatto ha confermato la possibile uscita: «Mi auguravo e mi auguro che l’arrivo in Champions sia sufficiente per tenere i giocatori, ma è chiaro che i bilanci sono fondamentali». Il valore di Koné? Non meno di 60 milioni di euro. I 40 milioni proposti dall’Atletico Madrid non bastano. Anche perché la Roma aspetterà la conclusione del suo Mondiale prima di prendere qualsiasi decisione: la semifinale contro la Spagna e l’eventuale finale potrebbero far lievitare ulteriormente il valore del francese. VISIONE. Tra entrate, uscite e rinnovi ancora da definire, con Pellegrini e Celik in attesa della fumata bianca, l’allenatore ha indicato anche la direzione tecnica del progetto. «Finora siamo stati ai blocchi di partenza, ci siamo un po’ goduti l’estate. Da oggi in poi ci saranno accelerazioni importanti su tutto». Un cambio di marcia necessario per consegnargli una squadra all’altezza delle ambizioni. «Se riusciamo a restare in alto negli anni allora si può puntare allo scudetto». È la visione di Gasperini, il manifesto della sua Roma. Adesso, però, alle parole dovranno seguire i fatti. E il mercato, quello vero, è appena cominciato.